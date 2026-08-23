کشف بیش از ۵۰۰ کیلو مواد مخدر در بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی بهارستان از افزایش ۹۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: در پنج ماه گذشته بیش از ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرستان بهارستان کشف شده که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه اقدامات انتظامی در حوزه مقابله با مواد مخدر است.

وی با اشاره به اولویت‌های پلیس در شهرستان بهارستان ادامه داد: مقابله با فروشندگان مواد مخدر، برخورد قاطع با اراذل و اوباش، مقابله با خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و برخورد با قاچاقچیان کالاهای اساسی از مهم‌ترین اولویت‌های انتظامی است و طرح‌های مختلف در این زمینه به‌صورت مستمر اجرا می‌شود.

علیزاده همچنین از کاهش ۱۲ درصدی سرقت در بهارستان طی پنج ماه گذشته خبر داد و گفت: عملکرد این شهرستان در حوزه کاهش سرقت، به رتبه پنجم کشور منجر شده است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از افزایش ۴۸ درصدی کشفیات و ۴۱ درصدی دستگیری‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و احتکار نیز میزان کشفیات افزایش چشمگیری داشته و بخش قابل توجهی از کالاهای کشف‌شده، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بوده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با اراذل و اوباش اظهار کرد: در این حوزه نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده و با اجرای طرح‌های مختلف، جرایم مرتبط با اراذل و اوباش ۱۰ درصد کاهش یافته است.

علیزاده ساماندهی واحدهای ضایعاتی را از دیگر برنامه‌های پلیس در بهارستان عنوان کرد و گفت: حدود ۳۰۰ واحد ضایعاتی در این شهرستان فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آنها فاقد مجوز هستند و ساماندهی و نظارت بر فعالیت این واحدها در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: کاهش جرایم و افزایش کشفیات، حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی و همراهی مردم و مسئولان شهرستان است و طرح‌های امنیتی و انتظامی با جدیت ادامه خواهد داشت.