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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۹

واکنش اتحادیه جهانی کشتی به شکست رحمانی؛طلای جهان در ثانیه پایانی پرید

واکنش اتحادیه جهانی کشتی به شکست رحمانی؛طلای جهان در ثانیه پایانی پرید

اتحادیه جهانی کشتی فینال وزن ۹۲ کیلوگرم را دراماتیک‌ترین مبارزه روز دانست؛ جایی که ابوالفضل رحمانی در نیم‌ثانیه پایانی طلای جهان را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رحمانی آزادکار وزن ۹۲ کیلوگرم کشورمان در فینال مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان، تا ۵ دقیقه و ۵۹.۵ ثانیه، قهرمان جهان بود، اما در نیم‌ثانیه پایانی و در حالی که تنها یک امتیاز تا کسب طلای جهان فاصله داشت، با اجرای «سالتو از جلو» توسط حریف، مغلوب شد و از رسیدن به مدال طلا بازماند.

اتحادیه جهانی کشتی به باخت ابوالفضل رحمانی در ثانیه‌های پایانی اشاره کرد و نوشت:«دراماتیک‌ترین مبارزه روز در فینال وزن ۹۲ کیلوگرم رقم خورد؛ جایی که ساندرو کوراشویلی از گرجستان در ثانیه پایانی با اجرای یک پرتاب چهارامتیازی، ابوالفضل رحمانی از ایران را ۵ بر ۲ شکست داد.

رحمانی تا ۵۴ ثانیه پایانی با نتیجه ۲ بر صفر پیش بود، اما در حالی که تنها حدود یک ثانیه تا پایان مسابقه باقی مانده بود، کوراشویلی از کاهش تمرکز او استفاده کرد و با گرفتن بدن و یکی از دست‌های رحمانی، او را به تشک کوبید و چهار امتیاز گرفت. ایران به این تصمیم اعتراض کرد، اما بازبینی ویدئویی نشان داد رحمانی پیش از پایان زمان، بیش از ۹۰ درجه چرخیده و خاک شده است؛ بنابراین امتیاز تأیید شد.

این مدال طلا نخستین قهرمانی گرجستان در کشتی آزاد رده زیر ۲۰ سال جهان پس از ۱۳ سال بود. پیش از این، گنو پتریاشویلی آخرین قهرمان جهانی زیر ۲۰ سال گرجستان در سال ۲۰۱۳ بود.

تیم ملی کشتی آزاد جوانان در پایان سومین روز از مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب مدال طلا نشد.

کد مطلب 6924475
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • محمد IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
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      پاسخ
      باید بررسی شود چرا کشتی گیرانی که به این میدان بزرگ وجهانی اعزام می‌شوند،کسل کننده و بی رمق کشتی میگیرند و با اعصاب کشتی دوستان بازی میکنند

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