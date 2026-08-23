«قدرت دفاعی» پشتوانه‌ صلح، امنیت و استقلال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، معاون علمی رئیس‌ جمهور در پیامی روز ملی صنعت دفاعی را تبریک گقت.

در متن پیام حسین افشین آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز ملی صنعت دفاعی، روز پاسداشت اراده ملتی است که آموخته امنیت، استقلال و اقتدار خود را به اراده دیگران گره نزند.

صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، در سخت‌ترین سال‌ها و در میانه تحریم‌ها، تهدیدها و محدودیت‌ها، با اتکا به دانش، اراده و توان داخلی، مسیری را پیموده است که ثمره آن امروز در قدرت بازدارندگی و توان دفاع از سرزمین، مردم و منافع ملی ایران به‌روشنی نمایان است.

در این میان، جوانان نخبه، متخصص و خلاق، با تکیه بر دانش و جسارت خود، سهمی اساسی در پیمودن این مسیر داشته‌اند؛ مسیری که دستاوردهای آن تنها به عرصه دفاع محدود نمانده و بخشی از فناوری‌ها و توانمندی‌های شکل‌گرفته در آن، در حوزه‌های علمی، صنعتی و رفاهی و در زندگی مردم نیز اثرگذار بوده است.

در این مسیر، یاد مردانی ماندگار است که فراتر از زمان خود اندیشیدند و برای اقتدار ایران، عمر و جان خود را به میدان آوردند. شهید حسن طهرانی‌مقدم از برجسته‌ترین چهره‌های این راه است؛ مردی که به توان جوان ایرانی ایمان داشت و برای دستیابی به آنچه روزی دور از دسترس به نظر می‌رسید، از دشواری مسیر نهراسید. بخشی از اقتدار دفاعی امروز ایران، میراث اندیشه، مجاهدت و جسارت او و همرزمانش است.

قدرت دفاعی برای ایران، نه ابزاری برای تهدید دیگران، بلکه پشتوانه صلح، امنیت و استقلال کشور است. تجربه نیز به ما آموخته است که صیانت از ایران و منافع ملت، نیازمند قدرت، آمادگی و اتکا به توان خویش است.

روز ملی صنعت دفاعی را به همه فرماندهان، دانشمندان، متخصصان، مهندسان، جوانان و کارکنان این عرصه تبریک می‌گویم و یاد و نام شهدای گران‌قدر صنعت دفاعی، به‌ویژه شهید حسن طهرانی‌مقدم، را گرامی می‌دارم.

حسین افشین

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور