هشدار زرد هواشناسی؛وزش باد شدید در کهگیلویه وبویراحمد ادامه دارد

ولی بهره‌مند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس هشدار اداره کل هواشناسی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از امروز، یکشنبه اول شهریورماه، فعال شده و تا جمعه ششم شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه مناطق یاسوج، امامزاده جعفر، باشت، چرام، کهگیلویه، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، دنا، سی‌سخت، لنده، لیشتر، بهمئی و لیکک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در مارگون نیز ارتفاعات با وزش باد شدید مواجه خواهند شد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: افزایش سرعت وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک محلی، کاهش دید و افت کیفیت هوا از پیامدهای این شرایط جوی است.

وی ادامه داد: احتمال خسارت به سازه‌های سبک، سقوط اشیا، اختلال در حمل‌ونقل، گسترش آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها و آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد.

بهره مند از شهروندان خواست سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی، داربست‌ها، پوشش گلخانه‌ها و دیگر سازه‌های سبک را محکم کرده و از نزدیک شدن به درختان کهنسال، تیرهای برق و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به کشاورزان توصیه کرد از سمپاشی و کودپاشی هوایی در زمان وزش باد خودداری کرده و پوشش‌های پلاستیکی زمین‌های کشاورزی را به‌خوبی مهار کنند.

بهره‌مند تأکید کرد: با توجه به احتمال گسترش آتش‌سوزی، مردم از روشن کردن آتش در فضای باز، به‌ویژه در جنگل‌ها و مراتع، خودداری کنند.

وی در پایان توصیه کرد شهروندان در زمان وزش باد شدید درها و پنجره‌ها را بسته نگه داشته و از قرار دادن گلدان و اشیا در بالکن یا پشت‌بام خودداری کنند.