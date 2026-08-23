افزایش نرخ حواله بیشتر ارزها در مرکز مبادله؛ ین ژاپن کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت حواله ارزها امروز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام شد که بر اساس آن، بیشتر ارزهای اصلی روندی افزایشی داشتند.

در میان ارزهای مهم، حواله یورو و وون کره جنوبی بیشترین رشد را تجربه کردند و حواله ین ژاپن تنها ارزی بود که برخلاف روند غالب بازار، کاهش یافت.

افزایش نرخ حواله دلار و یورو

نرخ فروش حواله دلار آمریکا امروز با ۲۳۵ تومان افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۵۶ هزار و ۹۷۲ تومان رسید. نرخ خرید حواله دلار نیز با رشد ۲۳۳ تومانی، ۱۵۵ هزار و ۵۵۹ تومان اعلام شد.

حواله یورو در سمت فروش ۲۹۴ تومان افزایش یافت و به ۱۸۳ هزار و ۴۲۲ تومان رسید. نرخ خرید این ارز نیز با ۲۹۳ تومان رشد، ۱۸۱ هزار و ۷۷۲ تومان تعیین شد.

همچنین نرخ فروش حواله درهم امارات با ۶۴ تومان افزایش، به ۴۲ هزار و ۷۴۲ تومان رسید.

کاهش حواله ین ژاپن در برابر رشد سایر ارزها

در بازار سایر ارزها، نرخ فروش حواله روبل روسیه با ۳ تومان افزایش، یک هزار و ۸۹۳ تومان اعلام شد. نرخ فروش حواله یوان چین نیز با رشد ۳۹ تومانی به ۲۳ هزار و ۳۵۴ تومان رسید.

حواله روپیه هند با ۳ تومان افزایش، یک هزار و ۶۴۰ تومان قیمت‌گذاری شد. در همین حال، نرخ فروش حواله یکصد ین ژ۳ تومان رسید.

در مقابل، نرخ فروش حواله یک هزار وون کره جنوبی با رشد ۱۰۷ تومانی، به ۱۱۳ هزار و ۲۳۶ تومان افزایش یافت.

برآیند معاملات امروز نشان می‌دهد بازار حواله ارز در مرکز مبادله عمدتاً در مسیر افزایشی حرکت کرده است. یورو و وون کره جنوبی بیشترین افزایش را در میان ارزهای اعلام‌شده ثبت کردند و ین ژاپن تنها ارز کاهشی بازار بود.