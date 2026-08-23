سردار قاآنی: فلسطین آرمانی زنده و تغییرناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، با اشاره به تحولات اخیر فلسطین اشغالی، اظهار داشت: آرمان فلسطین، از بحر تا نهر، امروز بیش از هر زمان دیگری زنده، پویا و دست‌یافتنی است و این حقیقتی است که دشمنان را به ستوه آورده است.

وی با بیان اینکه صهیونیست‌ها با توسعه شهرک‌سازی و تشدید جنایات خود در کرانه باختری و غزه، در صدد فرار از بحران عمیق داخلی برآمده‌اند، افزود: این اقدامات نه‌تنها نمی‌تواند شکست‌های راهبردی و میدانی آنان را از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون پنهان کند، بلکه نشان‌دهنده انفعال و بن‌بست همه‌جانبه نظامی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی است.

فرمانده نیروی قدس تأکید کرد: فلسطین آرمانی زنده، پابرجا و تغییرناپذیر است که با اتکا به وعده الهی و مقاومت مردمی، تا تحقق کامل پیروزی حق بر باطل تداوم خواهد یافت و هیچ توطئه و جنایتی قادر به خاموش کردن این آتش فروزان نیست.

سردار قاآنی در پایان خاطرنشان کرد: محور مقاومت با هوشیاری کامل، معادلات میدان را رصد می‌کند و پاسخ کوبنده به هرگونه ماجراجویی دشمن، در وقت خود داده خواهد شد.