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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

سردار قاآنی: فلسطین آرمانی زنده و تغییرناپذیر است

سردار قاآنی: فلسطین آرمانی زنده و تغییرناپذیر است

فرمانده نیروی قدس سپاه با تأکید بر زنده‌بودن آرمان فلسطین، گفت: توسعه شهرک‌سازی و جنایات رژیم صهیونیستی تلاشی برای فرار از بن‌بست عمیق نظامی، امنیتی، سیاسی واجتماعی در سرزمین‌های اشغالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، با اشاره به تحولات اخیر فلسطین اشغالی، اظهار داشت: آرمان فلسطین، از بحر تا نهر، امروز بیش از هر زمان دیگری زنده، پویا و دست‌یافتنی است و این حقیقتی است که دشمنان را به ستوه آورده است.

وی با بیان اینکه صهیونیست‌ها با توسعه شهرک‌سازی و تشدید جنایات خود در کرانه باختری و غزه، در صدد فرار از بحران عمیق داخلی برآمده‌اند، افزود: این اقدامات نه‌تنها نمی‌تواند شکست‌های راهبردی و میدانی آنان را از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون پنهان کند، بلکه نشان‌دهنده انفعال و بن‌بست همه‌جانبه نظامی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی است.

فرمانده نیروی قدس تأکید کرد: فلسطین آرمانی زنده، پابرجا و تغییرناپذیر است که با اتکا به وعده الهی و مقاومت مردمی، تا تحقق کامل پیروزی حق بر باطل تداوم خواهد یافت و هیچ توطئه و جنایتی قادر به خاموش کردن این آتش فروزان نیست.

سردار قاآنی در پایان خاطرنشان کرد: محور مقاومت با هوشیاری کامل، معادلات میدان را رصد می‌کند و پاسخ کوبنده به هرگونه ماجراجویی دشمن، در وقت خود داده خواهد شد.

کد مطلب 6924774
هادی رضایی

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