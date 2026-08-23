خبرهایی از اصغر فرهادی و سنگ مزار اکبر عبدی؛ مجید مظفری طلافروش است!

خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
یادکرد از بازیگری که شبیه طلا فروشان است!
در هفتهای که گذشت، مراسم اهدای گواهینامه درجه یک هنری به مجید مظفری، بازیگر سینما و تلویزیون برگزار شد.
محمدرضا شریفینیا درباره مجید مظفری گفت: وقتی اسم مجید مظفری میآید، من یاد طلافروشان میافتم. او در آثاری بازی کرده که واقعاً مانند طلا هستند، بهخصوص همکاریهایش با بهرام بیضایی. مجید مظفری در تئاتر هم طلافروشی کرده و آثار ارزشمندی در کارنامه دارد که «کالیگولا» از جمله آنهاست. مجید مظفری از یک جوان خوشتیپ و کار درست از پیش از انقلاب تا امروز بازی کرده و همچنان توانسته است خودش را حفظ کند. این یک نکته بسیار مهم در زندگی این هنرمند است.
مجید مظفری درباره زندگی شخصی و حرفهای خود گفت: همسر من مریض بود اما چون خیلی سفر میرفتم نمیتوانستم به او رسیدگی کنم. شکوفایی کارنامه سینمایی من با همکاری با استادانی مانند بهرام بیضایی همراه بود. من خیلی در این سینما زحمت کشیدم. بعد از فوت همسرم هشت سال کار نکردم و هفت-هشت ماه دچار بیماری آسم عصبی بودم، اما هیچکس سراغ من نیامد. با این حال هیچوقت چیزی نگفتم و مصاحبه نکردم. اکنون مستاجر هستم اما طوری زندگی میکنم که کسی متوجه نشود. خیلی از هنرمندان اکنون بیکار هستند. من التماس کردم که ساختمانی برای خانه سالمندان هنرمندان بسازیم، اما این کار انجام نشد.
سنگ قبر اکبر عبدی با احترام تغییر میکند
همسر اکبر عبدی در گفتگویی با یکی از رسانهها بیان کرد: بخشی از وسایل شخصی و لوحهای تقدیر اکبر عبدی به موزهای در اردبیل اهدا شده است. همچنین، قرار است مکان یا خیابانی هم در شهر اردبیل به نام این هنرمند خاطرهساز سینما، تئاتر و تلویزیون نامگذاری شود.
وی همچنین درباره اینکه در آستانه چهلمین روز درگذشت مرحوم عبدی، آیا سنگ نصب شده بر مزار وی تغییر خواهد کرد، گفت: فردی که سنگ را نصب کرده محبت بسیار زیادی داشته و قدردان لطف او هستیم. پیش از این هم چهرههای مشهوری پیشنهاد تهیه و نصب سنگ را داده بودند که از آنها نیز تشکر میکنیم اما در این مورد با المیرا (فرزند اکبر عبدی) سنگی سفارش دادهایم، شعر روی سنگ مزار را هم انتخاب کردهایم و چند روز دیگر سنگ مزار را نصب خواهیم کرد.
اکبر عبدی بازیگر سرشناس سینمای ایران دوم مرداد پس از طی یک دوره بیماری و بستری بودن در بیمارستان، در سن ۶۶ سالگی و در منزل خود درگذشت. وی که مشهورترین کمدین سینمای ایران بود، در طول دوران کاری خود در بیش از ۱۰۰ اثر سینمایی، تلویزیونی و نمایشی بازی کرد و نقشهای ماندگاری را به جا گذاشته است. پیکر این هنرمند ۴ مرداد در میان جمع زیادی از همکاران و علاقهمندانش در قطعه هنرمندان بهشتزهرا (س) آرام گرفت.
همکاری بنیاد فارابی و معاونت علمی برای ورود نخبگان به سینما!
هفته گذشته، مراسم رونمایی از صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی معاون توسعه، مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و جمعی از معاونان و مدیران ۲ مجموعه برگزار شد.
بر این اساس، در شهریور قرار است با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، پیچینگ یا کارآفرینی تقاضامحور در حوزه سینما برگزار شود.
حسین افشین در این مورد توضیح داد: پیشنهاد ما این است که در کنار این سازوکار، یک رویداد تخصصی برای نخبگان جوانی که در حوزههای کارگردانی، نویسندگی و سایر رشتههای مرتبط تحصیلات و توانمندی علمی دارند نیز طراحی شود؛ بهگونهای که داوری تخصصی همچنان توسط مجموعههای حرفهای حوزه سینما انجام شده تا مسیر ورود نخبگان جوان به این عرصه نیز فراهم شود. در این مسیر یک و یا چند صندوق پژوهش و فناوری به عنوان سرمایه گذار در کنار بنیاد سینمایی فارابی حضور خواهند داشت. اگر چنین مدلی شکل بگیرد، میتوانیم از ظرفیت یکی از صندوقهای پژوهش و فناوری برای سرمایهگذاری روی آثار منتخب استفاده کنیم. در این مدل، قرار نیست تخصص سینمایی را جایگزین تخصص مالی یا مدیریتی کنیم بلکه متخصصان سینما میتوانند در کنار فرد نخبه قرار بگیرند و با انتقال تجربه و ایجاد شبکه تخصصی، احتمال موفقیت طرح را افزایش دهند، این یعنی حمایت از مسیر اثربخشی به جای حمایت فرد محور.
معاون علمی رئیسجمهور، این رویکرد را نمونهای از تغییر مسیر حمایتهای بنیاد ملی نخبگان دانست و گفت: پیش از این، حمایتها عمدتاً فردمحور بود؛ برای مثال، به یک فرد نخبه گرنت یا حمایت مشخصی اختصاص داده میشد. در رویکرد جدید، تلاش میکنیم حمایت را به اثرگذاری فرد پیوند بزنیم؛ یعنی اگر یک نخبه بتواند در یک پروژه مشخص اثر واقعی ایجاد کند، حمایت نیز متناسب با همان اثرگذاری تعریف شود. این مدل میتواند علاوه بر حمایت از یک نخبه، امکان معرفی چهرههای جدید و ایجاد ارتباط میان آنها و شبکه متخصصان و سرمایهگذاران را فراهم کند. در چنین شرایطی، حتی اگر یک فرد در ابتدای مسیر تجربه کافی نداشته باشد، میتوان با قرار دادن متخصصان باتجربه در کنار او، زمینه شکلگیری یک تجربه موفق را فراهم کرد.
نکوداشتی برای علی حاتمی
در هفتهای که گذشت، همزمان با سالروز تولد زندهیاد علی حاتمی نویسنده و کارگردان سینمای ایران، مراسم نکوداشتی به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با همکاری سازمان سینمایی و بنیاد رودکی برگزار شد.
علی حاتمی با آثاری همچون «هزاردستان»، «مادر»، «کمالالملک» و «دلشدگان» از چهرههای ماندگار سینمای ایران بود که در سال ۱۳۷۵ درگذشت.
در این مراسم علاوه بر مدیران، چهرههای هنری همچون بازیگرانی که در آثار علی حاتمی ایفای نقش کرده بودند، حضور داشتند و بدون حضور روی صحنه، تماشاگر و گوشی برای شنیدن سخنان مدیران شدند که از جمله آنها میتوان به آتش تقیپور، افسانه چهرهآزاد و شاهرخ فروتنیان اشاره کرد.
سیدمحمد بهشتی رئیس اسبق بنیاد سینمایی فارابی در این مراسم گفت: برخی از اهل سینما به علی حاتمی لقب «سعدی سینمای ایران» دادهاند و به باور من، این تعبیر بسیار و دقیق است چراکه حاتمی در سینما شاعری میکرد. در فرهنگ ایرانی، شعر تنها به کلام محدود نیست و ما در معماری و هنر نیز همواره در پی آفریدن شعر بودهایم؛ آثار حاتمی نیز باید با ترازوی شعر سنجیده شوند.
داریوش مودبیان نیز در این مراسم بیان کرد: نمایشنامههای علی حاتمی از نظر ساختاری، نمایشنامههایی روایی و متأثر از سنتهای نمایشی ایرانی بودند. او سنتهای نمایشهای ایرانی، موسیقی و پیوند آن با کلام را بهخوبی میشناخت و از این شناخت در آثارش بهره میگرفت. روایت در آثار او اهمیت بسیاری داشت؛ روایتی موجز که گاه تنها با یک جمله، صحنهای را تغییر میداد و زنجیره حرکت دراماتیک را پیش میبرد. شاید از همین روست که او را «سعدی سینمای ایران» خواندهاند. «حسن کچل» نقطه عطفی در مسیر هنری حاتمی بود. این نمایش در سال ۱۳۴۷ با استقبال بسیار روبهرو شد و پس از آن، حاتمی برای ورود به سینما دعوت شد. او فیلمنامه «حسن کچل» را با بهرهگیری از نمایشنامه «چهلگیس» تکمیل کرد و نخستین فیلم خود را ساخت. اگرچه پس از آن بهعنوان فیلمنامهنویس و کارگردان وارد سینما شد، اما پیوندش با تئاتر و هنرمندان تئاتر هرگز گسسته نشد و از بازیگران تئاتر و تجربههای نمایشی در آثار سینمایی خود بهره گرفت.
در پایان مراسم، کتاب زندگی نامه و خدمات هنری و فرهنگی علی حاتمی که از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده است، لوح سپاس و نشان زرین انجمن به رسم یادگار به مدیر موزه سینمای ایران اهدا شد.
اصغر فرهادی قلب سارایوو را گرفت/ خبرهایی از فیلم جدید فرهادی
اصغر فرهادی در سی و دومین جشنواره فیلم سارایوو، در شهری که هشت سال پیش عضو هیئت داوران آن بود و اکنون به عنوان ۲ برنده جایزه اسکار به آنجا بازگشت، جایزه قلب افتخاری سارایوو را دریافت کرد.
فرهادی روی صحنه سالن تئاتر ملی سارایوو که پر از جمعیت و همراه تشویقهای طولانی بود، جایزه افتخاری قلب سارایوو، بالاترین افتخار سی و دومین دوره این جشنواره را به پاس خدماتش به هنر سینما در همان سالنی گرفت که ۸ سال پیش به عنوان رئیس هیئت داوران آنجا حضور داشت.
اصغر فرهادی در جشنواره فیلم سارایوو درباره فیلم بعدیاش در مصاحبه با اسکرین دیلی تایید کرده که در حال نوشتن فیلم بلند بعدی خود است که بازگشتی به زبان مادریاش، فارسی، خواهد بود.
وی گفت: انتظار دارد فیلمنامه را سال آینده تکمیل کند. در حالی که جزئیات طرح داستان هنوز محرمانه است و مکانهای فیلمبرداری در حال بررسی هستند، او گفت که این فیلم در ایران یا فرانسه فیلمبرداری نخواهد شد.
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