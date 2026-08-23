ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد جام هارویان روزهای ۳ و ۴ شهریور ماه در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، برگزار می‌شود. ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در این رقابت‌ها به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: محمدجواد یخکشی

۷۰ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد، مرتضی حاج‌ملامحمدی، ماهان کاووسی

۷۴ کیلوگرم: اکبر فضلی، ماهان خرمگاه، امیرمحمد زرین‌کام

۷۹ کیلوگرم: عادل پناهیان، ابوالفضل حسینی، امیرعلی فراستی

۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی، امیرعلی مسلمی

۹۲ کیلوگرم: امیررضا علیپور

۹۷ کیلوگرم: حسین مفیدی

۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده



مربیان: مصطفی آقاجانی، مهدی فرزانه، حسن عزیزی