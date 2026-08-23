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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۳

ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد مشخص شد

ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد مشخص شد

تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در جام هارویان راهی ارمنستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد جام هارویان روزهای ۳ و ۴ شهریور ماه در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، برگزار می‌شود. ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: محمدجواد یخکشی
۷۰ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد، مرتضی حاج‌ملامحمدی، ماهان کاووسی
۷۴ کیلوگرم: اکبر فضلی، ماهان خرمگاه، امیرمحمد زرین‌کام
۷۹ کیلوگرم: عادل پناهیان، ابوالفضل حسینی، امیرعلی فراستی
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی، امیرعلی مسلمی
۹۲ کیلوگرم: امیررضا علیپور
۹۷ کیلوگرم: حسین مفیدی
۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده

مربیان: مصطفی آقاجانی، مهدی فرزانه، حسن عزیزی

کد مطلب 6924560
سیده فرزانه شریفی

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