ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد جام هارویان روزهای ۳ و ۴ شهریور ماه در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، برگزار میشود. ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در این رقابتها به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: محمدجواد یخکشی
۷۰ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد، مرتضی حاجملامحمدی، ماهان کاووسی
۷۴ کیلوگرم: اکبر فضلی، ماهان خرمگاه، امیرمحمد زرینکام
۷۹ کیلوگرم: عادل پناهیان، ابوالفضل حسینی، امیرعلی فراستی
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی، امیرعلی مسلمی
۹۲ کیلوگرم: امیررضا علیپور
۹۷ کیلوگرم: حسین مفیدی
۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده
مربیان: مصطفی آقاجانی، مهدی فرزانه، حسن عزیزی
تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در جام هارویان راهی ارمنستان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد جام هارویان روزهای ۳ و ۴ شهریور ماه در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، برگزار میشود. ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در این رقابتها به شرح زیر است:
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