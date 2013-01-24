2 هزار واحد صنفی در آستارا بازرسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن خالق وردی پور افزود: این بازرسی ها با هدف نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات احتمالی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در راستای این بازرسی ها 62 فقره پرونده تخلف برای واحدهای متخلف تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا عمده تخلفات این واحدها شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه ارزش ریالی پرونده های متشکله افزون بر 48 میلیون ریال بوده است، یادآورشد: در دی ماه سال جاری به 47 مورد گزارش مردمی و نیز گزارش های ناظران افتخاری در این شهرستان رسیدگی شد.

تجهیز 40 نانوایی صومعه سرا به سیستم دوگانه سوز

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا گفت: در فصل زمستان سال جاری و با توجه به احتمال بروز مشکل در استفاده از گاز شهری 40 نانوایی این شهرستان به سیستم دوگانه سوز مجهز شدند.

محسن آهنی پور افزود: همچنین با هدف نظارت بر فعالیت واحدهای نانوایی در شهرستان صومعه سرا طی روزهای اخیر از 43 واحد در این شهرستان بازرسی بعمل آمد.

وی تصریح کرد: در راستای این بازرسی ها 13 فقره پرونده تخلف برای واحدهای متخلف تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا عمده تخلفات این واحدها شامل کم فروشی و عدم رعایت موازین بهداشتی بوده است.

آمادگی 17 طرح تولیدی و تجاری برای افتتاح در دهه مبارک فجر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از آمادگی 17 طرح تولیدی و تجاری برای افتتاح در ایام دهه مبارک فجر در استان خبر داد.

علی منتظری گفت: این طرح ها در شهرستان های آستارا، صومعه سرا، فومن، رودبار، لاهیجان و سیاهکل و رشت قرار دارند.

وی افزود:مجموع میزان سرمایه گذاری این طرح ها افزون بر 557 میلیارد ریال بوده و با راه اندازی آنها 523 نفر بصورت مستقیم شاغل می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تصریح کرد: این طرح ها شامل دو طرح تولید محصولات فلزی، دو طرح در زمینه تولید محصولات غذایی، سه طرح تولید محصولات نساجی، پنج طرح تولید محصولات پلاستیکی، دو طرح تولید محصولات شیمیایی، دو طرح در زمینه تولید محصولات چوبی و یک سردخانه صنعتی است.

وی ادامه داد: بزرگترین طرح های قابل افتتاح در این میان شامل یک طرح تولید محصولات نساجی در شهرستان رشت با میزان سرمایه گذاری افزون بر 113 میلیارد ریال و اشتغالزایی 50 نفر و نیز یک طرح تولید شمش فولاد در شهرستان صومعه سرا با میزان سرمایه گذاری افزون بر 52 میلیارد ریال و اشتغالزایی 80 نفر است.

منتظری همچنین به سایر برنامه های این سازمان در راستای گرامیداشت دهه مبارک فجر اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم گرامیداشت این ایام و انتشار محصولات تبلیغی، فرهنگی از جمله برنامه های مزبور است.

وی تصریح کرد: با هدف معرفی دستاوردهای انقلاب در حوزه تولید و تجارت استان، برنامه ای با عنوان فجر اقتصادی در صدا و سیمای مرکز گیلان تولید و پخش می شود که یک بخش آن اختصاص به عرصه صنعت، معدن و تجارت گیلان دارد.

اجرای پروژه ساخت سیستم فاضلاب با روش های مدرن در رضوانشهر

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گیلان از اجرای مطالعات فاضلاب شهر رضوانشهر خبرداد.

حمید روشن روان گفت: طرح فاضلاب شهر رضوانشهر در مرحله مطالعات قراردارد، سه کیلومتر شبکه سنتی فاضلاب در این شهر موجود بوده و جدا از آن شبکه مدرن فاضلاب توسط شرکت آب و فاضلاب استان در این شهر اجرا خواهد شد.

وی افزود: در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان گیلان مصوبه ای مبنی بر اجرای طرح فاضلاب در چهار شهرستان از قبیل رضوانشهر مطالعات فاز صفر، فاز شناخت و فاز یک که مطالعات اولیه فاضلاب این شهر را در بر می گیرد، دریافت شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همچنین در مورد مراحل باقیمانده تا اجرایی شدن طرح گفت: پس از انجام مطالعات پروژه هایی مانند طرح اجرای سیستم فاضلاب رضوانشهر که نیاز به اعتبارات زیادی دارند باید در کمیته ماده 215 که در تهران مستقر است مطرح و مجوز لازم را اخذ کند، بعد از آن کد اجرایی شامل اجرای خطوط لوله رانی، خطوط اصلی و فرعی، ساخت تصفیه خانه فاضلاب و نصب انشعابات صادر می شود که امید است در بازه زمانی مشخص پروژه به اتمام برسد.

وی با اشاره به اینکه اجرای سیستم فاضلاب در رضوانشهر نیازمند وقت و هزینه است، بیان داشت: تا زمان اجرا و بهره برداری از این سیستم شهرداری و آبفا به صورت همزمان از شبکه سنتی موجود در جمع آوری و دفع فاضلاب و همچنین به عنوان شبکه جمع آوری آبهای سطحی استفاده خواهند کرد.

روشن روان در ادامه اظهار داشت: کمبود اعتبارات استانی و شهرستانی جوابگوی اجرای چنین پروژه عظیمی نخواهد بود و متضمن همکاری فرمانداری و نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی است که اخذ مجوز ماده 215 از تهران، شروع این همکاری خواهد بود.

شهر رشت دارای شبکه فاضلاب سنتی مختلط بطول 790 کیلومتراست

مدیر امور آبفای شهرستان رشت با اشاره به قدمت چند ساله شبکه فاضلاب این شهر گفت: شهر رشت دارای شبکه فاضلاب سنتی مختلط بطول 790 کیلومتراست که 10درصد این شبکه با قدمتی 60 ساله بصورت طاق آجری در نقاط مرکزی شهر از جمله خیابان های سعدی، رودبارتان، ساغریسازان، استادسرا، سبزه میدان، پیرسرا، سردارجنگل و غیره قراردارد.

منصور تکجو افزود: 75 درصد از این شبکه شامل لوله های سنتی است که قسمتی از آن از قدمت بیش از 30 سال برخوردار است و بقیه شبکه فاضلاب رشت را لوله های آزبست و پلی اتیلن تشکیل می دهند.

وی دلیل اصلی آبگرفتگی های سطح شهر رشت را هجوم آبهای سطحی سرگردان ناشی از بارندگی های شدید از سمت زمین های سپیدرود به سمت پشت مخابرات مرکز شش، کوی باهنر، کوی جماران، کوی معلولین، جاده جیرده، کوی حمیدیان، کوی صف سر و غیره دانست و اظهارداشت: در مواقع بارندگی های شدید و با بالا آمدن سطح آب رودخانه های زرجوب، گوهررود و کانال های زهکش حاشیه شهر، (نقاط تخلیه فاضلاب شهر رشت) خروجی لوله ها به زیر آب می روند و باعث کاهش تخلیه جریان فاضلاب می گردند.

مدیر امور آبفای شهرستان رشت همچنین در مورد وضعیت لایروبی شبکه فاضلاب شهرشت نیز گفت: در سال جاری سه پیمانکار برای سه منطقه رشت با مبلغ پنج هزار میلیون ریال و دو هزار میلیون ریال نیز بصورت متفرقه برای اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب سنتی، پیمانکار تعیین شده است، همچنین سه هزار میلیون ریال نیز بصورت امانی برای لایروبی و بهسازی شبکه فاضلاب از محل درآمدهای جاری شرکت هزینه می شود.

وی ادامه داد: علا وه بر این در سال جاری یک هزار و 750 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی برای بازسازی شبکه فاضلاب سنتی رشت مصوب شده است.