اجرای هفت برنامه قرآنی در بابل

محمد مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای تنظیم دانشنامه مازندران نیازمند اندیشمندان، نخبگان و تألیف ‌گران ناشناخته استان هستیم تا با برقراری ارتباط با روابط عمومی فرمانداری بابل در این امر مهم ما را یاری کنند.

این مسئول گفت: در ایام الله دهه مبارک فجر بیش از 136 برنامه رسمی و بیش از هزار برنامه در سطح بخش‌ها برگزار می‌ شود که هر مسجد یک برنامه خواهد داشت.

فرمانداربابل با بیان اینکه: روابط عمومی ها کمک کار بسیارخوبی برای مدیران هر دستگاه هستند، تصریح کرد: برنامه ‌ریزی دقیق درباره افتتاح پروژه‌ها و فراهم کردن امکانات ایاب و ذهاب و اطلاع‌ رسانی به خبرنگاران و مدعون به عهده روابط عمومی بوده و هیچ کوتاهی در مورد برنامه‌ ریزی فرهنگی از سوی آنها پذیرفته نیست.

مهدوی بیان داشت: امیدواریم شاهد انتقادهایی در این زمینه که در سالهای قبل از سوی خبرنگاران بود نباشیم.

فرماندار بابل با بیان اینکه، دهه فجر انفجار نوری بود که نورانیت آن در سطح جهان گسترده شد تا جایی که همه دوستان همراه انقلاب از این نور بهره برده و احساس شعف کرده و سبب نگرانی و یأس در دشمنان نظام شده است، اظهار داشت:خبرنگاران ازقشرهای زحمتکش فرهنگی این جامعه هستند.

مهدوی گفت: درایام الله دهه مبارک فجر در شهرستان بابل 136 برنامه برگزار می شود، افتتاح و گلنگ زنی پروژه های عمرانی،تولیدی و فرهنگی، جشن پیروزی، برگزاری مسابقات ورزشی، محفل انسی با قرآن درمساجد بابل و بخش ها، شرکت پرشکوه مردم شهرستان بابل در راهپیمایی 22 بهمن و دیگر برنامه های فرهنگی از دیگر برنامه هایی است که در دهه مبارک فجر امسال در این شهرستان انجام خواهد گرفت.

بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.