"خسته نباشید" در امتداد دیدگاه میرکریمی به سینما است

محسن قرائی یکی از کارگردانانِ فیلمِ سینمایی "خسته نباشید!" درباره کم و کیف ساخت این فیلم و حضور در سی و یکمین جشنواره سینمایی فیلم فجر به خبرنگار مهر، گفت: پیشنهاد ساختِ فیلم "خسته نباشید!" توسط رضا میرکریمی در اردیبهشت 91 به من و افشین هاشمی داده شد. وی در یک جلسه طرح و ایده این کار را برای ما تعریف کرد.

وی در ادامه افزود: طرح را دوست داشتیم و آن را با محمد رضایی راد (فیلمنامه نویس) در میان گذاشتیم و او در سفری که با ما به کرمان داشت، نگارشِ فیلمنامه را بر اساسِ فضاهای واقعی آغاز کرد. نگارش فیلمنامه در مردادماه به پایان رسید و ما به دلیل گرمایِ طاقت فرسای آنجا فیلمبرداری را در مهرماه آغاز کردیم.

این کارگردان که نخستین تجربه سینمایی خود را با "خسته نباشید!" پشتِ سر گذاشته است در ادامه گفت: تمامِ تلاشمان را به کار بستیم تا پیش تولیدِ دقیق و کاملی داشته باشیم. انتخابِ تک تکِ عوامل و بازیگران با حساسیت و دقت انجام شد و از این رو گمان من و افشین هاشمی این بود که نبود هر کدام از این عوامل به کار لطمه می زد یا دستِ کم بر حاصلِ کار تاثیر منفی می گذاشت.

وی در ادامه افزود: از ابتدای ما یک اصل را در ساخت مبنا قرار دادیم؛ زمانی فیلمبرداری آغاز شود که فیلمنامه کامل شده باشد و بر این اساس تا فیلمنامه کامل نشد ساخت فیلم را آغاز نکردیم.



محسن قرائی که پیشتر تجربه دستیاری کارگردانانی چون بیضایی، میرکریمی و مجیدی را داشته درباره حضور رضا میرکریمی به عنوان تهیه کننده گفت: حضورِ میرکریمی شانسِ بزرگی برایمان بود.کیفیت همیشه برایش مهمترین چیز بود و برخلافِ معمول اینبار تهیه کننده فقط به سریعتر جمع شدن فیلم نمی اندیشید.

به گفته وی، مجموع حساسیت هایی که میرکریمی به عنوانِ کارگردان یک اثر سینمایی دارد اینبار در مقام تهیه کننده نسبت به این فیلم نیز وجود داشت.

قرائی در ادامه درباره موضوع این فیلم گفت:ترجیح می دهم راجع به موضوع و محتوا دیگران صحبت کنند اما در نگاه کلی "خسته نباشید!" داستان چند نفر با شخصیت های مختلف است که بنا به دلایلی در یک موقعیتِ یکسان قرار می گیرند.

وی در ادامه افزود: آدم هایی که هرکدام طرز فکر، نگاه و جهان بینی خاص خودشان را دارند. اینجا حتی زبان به عنوانِ اولین عاملِ برقراری ارتباط نیز یکسان نیست و درام بیشتر بین شخصیت ها جاری است تا اتفاقات و عوامل بیرونی.

این کارگردان در پایان صحبت های خود با اشاره انجام مراحل پایانی کار گفت: نسخه نهایی که در جشنواره فجر به نمایش درآمده است نسبت به نسخه ارائه شده به هیاتِ انتخاب تغییراتِ زیادی ندارد.