سامانه بارشی در حال خروج از استان سمنان؛ افزایش دما از شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح جمعه نقشه های هواشناسی نشان می دهد که شاهد تداوم بارش رگبار باران و وزش باد نسبتاً شدید به خصوص در نیمه شمالی، ارتفاعات، شمالشرق و شرق استان سمنان خواهیم بود.

سامانه کم فشار بارشی که از روز سه شنبه در نقاط مختلف استان سمنان حضور دارد و از شامگاه جمعه کم کم استان را از سمت شرق ترک خواهد کرد و جای خود را به افزایش دمای هوا و گرما خواهدداد.

به صورت کلی برای امروز جمعه در شمال و شرق استان سمنان رگبار باران، تداوم کاهش دمای هوا و وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود.

در غرب استان سمنان که عمدتاً صنایع نیز در آن استقرار دارند اما آسمان صاف، افزایش دمای هوا، وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.

کارشناسان هواشناسی پیش بینی کردند بارش باران های رگباری تابستانه در شمال سمنان تا پایان امروز ادامه پیدا کند در نتیجه سازمان هواشناسی اعلام کرده با توجه به رگباری بودن بارش ها، احتمال جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی و نیز خسارت های ناشی از وزش باد شدید وجود دارد.

شهرستان میامی در ۲۴ ساعت منتهی به جمعه میزبان بیشترین بارش ها بوده و در این بین بخش کالپوش بیشترین سهم را داشته است. گفتنی است از فردا شنبه کم کم بر میزان دمای هوا در استان افزوده می شود.