افزایش درخواست ها از انگلیس برای کناره گیری از جنگ افروزی علیه ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اندی برنهام، نخستوزیر انگلیس، با درخواستهای فزاینده برای جلوگیری از استفاده ارتش آمریکا از فرودگاه «بریستویک» و سایر پایگاههای انگلیسی به عنوان سکوی حملات علیه ایران مواجه شده است.
این درخواستها پس از فراخوان حزب سبز اسکاتلند صورت گرفت؛ این فراخوان در پی گزارشهایی مبنی بر حمایت نخستوزیر جدید از تداوم استفاده از پایگاههای «دیگو گارسیا» و پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس در «ورفورد» برای انجام حملات مستقیم علیه ایران منتشر شد.
تحقیقات پیشین روزنامه «نشنال» نشاندهنده وجود شواهد تقریباً ملموس از استفاده از فرودگاههای هوایی اسکاتلند، از جمله «بریستویک»، بهعنوان بخشی از مسیر اصلی انتقال و لجستیک در جنگ است.
همچنین تحلیل دادههای ردیابی پرواز توسط مجله «ساندای نشنال» نشان داد که هواپیماهای نظامی آمریکایی دستکم ۳۲ بار در طول ده روز پیش از ۹ اسفند، فرودگاه «گلاسگو بریستویک» را ترک کردهاند. از این میان، ۲۱ پرواز به سمت مراکز نظامی اصلی ایالات متحده و ناتو بودهاند که برای حمایت از عملیاتها در سراسر خاورمیانه مورد استفاده قرار میگرفتند.
«جان سوینی»، نخستوزیر اسکاتلند، پیش از این درخواست برگزاری جلسهای با وزرای بریتانیا را داشته و اعلام کرده بود که دولت اسکاتلند از نظر قانونی قادر به جلوگیری از استفاده هواپیماهای آمریکایی از بریستویک نیست، زیرا صلاحیتهای مربوط به امنیت ملی، هوانوردی، حملونقل هوایی، دفاع و امور خارجه در اختیار دولت انگلیس است.
رهبر حزب ملی اسکاتلند نیز به نگرانی و تنش شدید مردم اسکاتلند در مورد این درگیری و پیامدهای آن بر قیمت انرژی، هزینههای زندگی، وامهای مسکن و تأثیرات زیست محیطی اشاره کرد.
در مقابل، وزارت دفاع انگلیس بارها در اظهارات خود مدعی شد که از این فرودگاه برای انجام حملات نظامی استفاده نشده است.
حزب سبز اسکاتلند بر نخستوزیر جدید انگلیس فشار میآورد تا موضع این کشور را تغییر دهد. «جیلیان مککی»، عضو پارلمان اسکاتلند و رئیس مشترک حزب، اظهار داشت که باید به تکرار حملات هوایی آمریکا علیه ایران پایان داد و رویکرد «کی یر استارمر» نخست وزیر سابق را که اجازه استفاده از بریستویک و پایگاههای بریتانیایی برای حمایت از حملات در خاورمیانه را داده بود، کنار گذاشت. وی تأکید کرد که فرودگاهها نباید بهعنوان نقاط پرتاب برای جنگهای آمریکا مورد استفاده قرار گیرند.
این تحولات در حالی صورت میگیرد که ایران نسبت به اجازه دادن انگلیس به آمریکا برای استفاده از پایگاهها و تأسیسات نظامیاش جهت آمادهسازی و تسهیل حملات نظامی غیرقانونی علیه ملت ایران هشدار داده است. ایران تأکید کرده است که «هرگونه مشارکت یا همکاری در آمادهسازی و اجرای این حملات غیرقانونی، به منزله همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز و جنایات جنگی محسوب میشود.»
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