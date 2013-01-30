صنایع آلاینده را از اطراف تهران منتقل کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیالله احمدی افزود: انتقال صنایع آلاینده از اطراف تهران که در مواقعی معادل هزاران خودرو آلودگی تولید میکنند، پیشنهاد موثر دیگری است که میتواند معضل آلودگی هوای این کلان شهر را تا حدودی از بین ببرد.
وی اجرای سراسری طرح زوج و فرد در کوتاه مدت را مثبت ارزیابی کرد و اعلام کرد: اجرای این طرح به نحوی که شهروندان تنها در نیمی از روزهای هفته امکان استفاده از خودروی شخصی خود را داشته باشند، علاوه بر کاهش میزان آلودگی هوا باعث کاهش بار ترافیک نیز میشود.
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه حداقل در تهران و سایر کلانشهرهای کشور به سبب ازدیاد خودروها باید از به روزترین سوختها استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: ما میتوانیم به راحتی بهترین سوختها را که حداقل آلایندگی را داشته باشند، تولید کنیم.
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