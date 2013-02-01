کتاب «حکمرانی مبتنی بر پایداری» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب، معنای حکمرانی و توسعه پایدار و رابطه بین حکمرانی و پایداری و همچنین ابعاد، مولفهها و شاخصهای این نوع حکمرانی، مدلها و راهکارهای مناسب برای استقرار حکمرانی مبتنی بر پایداری در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف از تالیف این کتاب، معرفی حوزه جدید نظری در رشته مدیریت دولتی، ارائه چارچوبی برای آسیبشناسی حکمرانی و فراهمکردن زمینه برای تحقق حکمرانی مبتنی بر پایداری در کشور است که در شش فصل به آن پرداخته شده است.
فصل اول با عنوان کلیات، مروری اجمالی بر رابطه بین حکمرانی و توسعه پایدار دارد و با بررسی مسائل و مشکلات توسعه جوامع به طرح موضوع و بیان مساله در این زمینه میپردازد و فصل دوم نیز به انواع نظریهها، مدلها، نوعشناسی و ساختارهای جدید حکمرانی، مفاهیم حکمرانی خوب، اصول و ویژگیها و شاخصهای آن پرداخته است.
این کتاب در فصل سوم مفاهیم توسعه اقتصادی، اجتماعی، محیطی و همچنین مدیریت توسعه پایدار و رابطه آن با مدیریت دولتی را تشریح کرده و در فصل چهارم هم توسعه پایدار و پایداری با توجه به ابعاد، اصول و شاخصهای موردنظر و دو مدل پنجسطحی و تلفیقی توسعه پایدار راهبردی، معرفی شده است.
فصل پنجم این کتاب با تعریف حکمرانی مبتنی بر پایداری و مقایسه آن با حکمرانی منتهی به ناپایداری، رابطه بین حکمرانی و پایداری را تشریح کرده و با تبیین مدلهای ساختاری و محتوایی، به معرفی مدل حکمرانی مبتنی بر پایداری پرداخته است. در فصل ششم، با توجه به ابعاد مختلف حکمرانی مبتنی بر پایداری به ویژه از بعد ساختاری، به موردکاوی حکمرانی در ایران پرداخته شده و در انتهای همین فصل راهکارهای مناسب برای تحقق حکمرانی مبتنی بر پایداری در ایران ارائه شده است.
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