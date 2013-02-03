به گزارش خبرنگار مهر، آبان ماه امسال بود که 50 درصد یارانه مطبوعات سراسری پرداخت شد. این رقم در واقع مربوط به یارانه 3 ماهه دوم سال 1391 بود.

با اینکه در حال سپری کردن دومین ماه از فصل زمستان هستیم، یارانه مربوط به سه ماهه سوم هنوز پرداخت نشده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آذرماه امسال با اشاره به تاکید رئیس جمهور در مورد پرداخت یارانه مطبوعات، از اختصاص این یارانه به اهالی مطبوعات تا پایان سال جاری خبر داده بود.

به گفته وی، پرداخت یارانه روزنامه‌های سراسری به ‌صورت هر سه ‌ماه یک ‌بار انجام می‌شود، اما بودجه لازم آنگونه که مد نظر وزارت ارشاد بوده، تامین نشده و به همین خاطر پرداخت یارانه سه ماهه سوم به تاخیر افتاده است.

سیدمحمد حسینی در عین حال از تلاش مجموعه وزارت ارشاد و دست‌اندرکاران حوزه مطبوعات برای رفع این مشکلات سخن گفته بود.

در نهایت وزیر ارشاد هفته گذشته اعلام کرد: ان‌شاءالله اواخر اسفند یارانه مطبوعات پرداخت می‌شود.

محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره زمان پرداخت یارانه مطبوعات به خبرنگار مهر گفت: آقای وزیر قول داده‌اند که تلاش کنند و ما هم داریم تلاش می‌کنیم که ان‌شاءالله این مسئله تا آخر امسال محقق شود.

خبر مربوط به پرداخت یارانه قبلی مطبوعات به ایام نمایشگاه سراسری مطبوعات برمی‌گردد و مبالغ مربوطه هم در همان ایام پرداخت شد.

به نظر می‌رسد باید یک نمایشگاه دیگر در حوزه مطبوعات برگزار شود تا در آن خبر پرداخت یارانه مطبوعات اعلام و مبالغ مربوطه به مدیران مطبوعات داده شود. البته خبر خوش این است که نمایشگاه مورد نظر نزدیک است؛ «14 اسفند؛ نمایشگاه سراسری نشریات تخصصی و دانشگاهی».