پیشنهاد نامگذاری روز ملی عشایر در تقویم ایرانی

هادی حضرتی به خبرنگار مهر گفت: نگاهمان در نخستین جشنواره ملی صدای عشایر این بود که در مدت کوتاهی زندگی ایل های عشایری را در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به نمایش بگذاریم. به این ترتیب چادرهای عشایری را برگزار کردیم و از آنها خواستیم زندگی معمولی خود را داشته باشند.

وی بیان کرد: در کنار این برنامه توانستیم تنها یک دهم عکس شهدای عشایر را به نمایش بگذاریم.همچنین عشایر ارادت خود را به این مملکت به اثبات رساندند. پس حق بود به عنوان مرزداران بی مزد تجلیل شوند.

وی گفت: در کشور 102 ایل با 724 طایفه مستقل داریم. بجز استان کردستان که به صورت ایلیاتی زندگی می کنند.

وی بیان کرد: در نظر داریم جشنواره صدای ملی عشایر را در استانهای دیگر نیز برگزار کنیم.

حضرتی اجرای برنامه کوچ عشایر را به عنوان نمادی ترین اتفاق بیان کرد و گفت: کوچ عشایر ثبت ملی شده است و تمبر آن نیز منتشر شد.