در دیدار رئال و یونایتد فان پرسی و رونالدو تعیین کننده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فان نیستلروی که در دوران فوتبال خود پیراهن هر دو تیم منچستریونایتد و رئال مادرید را بر تن کرده معتقد است هیچ یک از دو تیم برتری نسبت به دیگری ندارد و نکات جزئی می تواند نتیجه نهایی این جدال را تعیین کند.

فان نیستلروی در گفتگو با روزنامه اسپانیایی مارکا گفت: هیچ یک از دو تیم برتری نسبت به دیگری ندارد. از نظر من نکته اصلی فرم آمادگی فان پرسی و رونالدو خواهد بود. یکی از این دو می تواند تیمش را به برتری برساند. هر دو تیم در خط حمله بسیار قدرتمند هستند و اختلاف های جزئی تفاوت را رقم می زند.

فان نیستلروی در ادامه افزود: رئال مادرید در چند هفته اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است. به جز دیدار مقابل گرانادا رئال عملکرد خوبی داشته، آنها مقابل بارسلونا بازی خوبی به نمایش گذاشتند. لیگ قهرمانان اکنون به اولویت اصلی رئال تبدیل شده و آنها بیشتر از یونایتد به آن فکر می کنند.

دیدار رفت دو تیم رئال مادرید و منچستریونایتد در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه هفته آینده در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو و به میزبانی رئال مادرید برگزار خواهد شد.