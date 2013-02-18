به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنالی‌ها پس از حذف از رقابت‎های جام حذفی مقابل بلکبرن و از آنجایی که پیش از این از جام اتحادیه هم حذف شده‌اند و شانسی هم در لیگ برتر ندارند، فقط لیگ قهرمانان اروپا را دارند تا بلکه به ناکامی‌های هشت ساله خود پایان دهند.



از سویی این تیم باید با تیمی بازی کند که در حال حاضر در بهترین شرایط ممکن قرار دارد. بایرن مونیخ در رقابت‌های بوندس لیگا 15 امتیاز بالاتر از دورتموند قرارر دارد و از دیگر نکات مهم اینکه باورایایی ها از 14 دسامبر هیچ گلی دریافت نکرده‌اند. بایرنی‌ها در 22 بازی لیگی فقط هفت گل دریافت کرده اند و 57 گل به ثمر رسانده اند که این نشان از توان خط دفاعی و حمله این تیم دارد.

آرسنالی‌ها در هفت بازی گذشته خانگی خود با تیم‌های آلمانی در همه به جز یکی پیروز بوده اند. این تیم در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا با شالکه مساوی کرد. ضمن اینکه از زمان راه اندازی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا آرسنال به هیچ تیم غیرانگلیسی در بازی خانگی نباخته است. بایرن هم در چهار بازی گذشته خود در انگلستان شکست خورده ضمن اینکه تا به حال در لندن طعم پیروزی را نچشیده است.

با این اوصاف بایرن مونیخ در بازی برگشت حریف بیرحمی خواهد بود و اگر "آرسن و نگر" و یارانش می‌خواهند بختی برای صعود متصور باشند باید در همین دیدار رفت در تدارک صعود باشند چون به نظر نمی رسد در دیدار برگشت شانس چندانی داشته باشند.

"یوپ هاینکس"، سرمربی بایرن مونیخ، از آمادگی "خاوی مارتینز" برای حضور در این دیدار خبر داد و گفت: ما مارتینز را برای بازی با ولفسبورگ در اختیار نداشتیم اما خوب است که این بازیکن را برای بازی با آرسنال به خدمت داریم.

"آرسن ونگر" هم درباره این بازی گفت: بایرن مونیخ یکی از بخت‌های قهرمتانی این دوره از رقابت‌هاست. شاید پرمدعا به نظر برسد اگر بگویم ما می‌توانیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شویم با این حال کسی چه می‌داند. اکنون زمان آن رسیده تا شخصیت خود را نشان دهیم.



ترکیب احتمالی دو تیم:

آرسنال: چزنی، سانیا، کوشینلی، فرمائلن، رمسی، ویلشر، کاسورلا، پودولسکی، ژیرو، والکات

بایرن مونیخ: نویر، لام، فن بویتن، دانته، آلابا، شواین اشتایگر، مارتینز، مولر، کروس، ریبری، گومز