لغزندگی محورهای مواصلاتی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به بارش برف در محورهای مواصلاتی استان گلستان و لغزنده بودن سطح جاده ها پلیس راه فرماندهی انتظامی استان از رانندگانی که قصد تردد در این مسیرها را دارند خواست با رعایت دقیق قوانین و مقررات حرکت کنند.

ورود سامانه ناپایدار جوی به استان گلستان از روز گذشته موجب ریزش نزولات جوی در استان شد. این بارندگی ها که در ارتفاعات استان به صورت برف بوده موجب یخ زدگی و لغزنده شدند سطح جاده ها در ارتفاعات و محورهای برف گیر استان شده است.

با توجه به این شرایط جوی پلیس راه فرماندهی انتظامی استان از رانندگان که قصد تردد در محورهای کوهستانی و برف گیر استان را دارند خواست، تجهیزات زمستانی و گرما زا به همراه داشته و خودروی خود را به زنجیر چرخ مجهز نمایند.

83 درصد کشته شدگان ناشی از تصادفات درون شهری گلستان موتورسواران و عابران پیاده هستند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: وی 83 درصد کشته شدگان ناشی از تصادفات درون شهری گلستان موتورسواران و عابران پیاده بوده اند.



سرهنگ پاسدار علی اصغر مهری، بر بسیج کلیه امکانات سایر دستگاهها در کاهش کشته شدگان ناشی از تصادفات رانندگی تأکید کرد.

وی ارتقاء فرهنگ ترافیک و همچنین ارائه آموزش های لازم را در این امر، مهم و تأثیر گذار دانست و بیان داشت: تنها برخورد انتظامی صرف، نمی تواند در کاهش و کنترل کشته شدگان مؤثر باشد.

سارق مأمور نما در گرگان دستگیر شد

با پیگیری های مأموران پلیس آگاهی مرکز استان گلستان سارقی که تحت عنوان مأمور اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه یکی از شهروندان کرده بود دستگیر شد.



متهم که جوانی 26 ساله بود پس از سرقت گوشی تلفن همراه، اقدام به فروش آن به یکی از شهروندان کرده بود.



باشناسایی مالخر و تحقیقات صورت گرفته سرانجام مأموران موفق شدند متهم را شناسایی و با شگرد خاص پلیسی دستگیر کنند. این متهم سابقه دار که تا کنون چهار فقره سابقه کیفری در پرونده اش ثبت شده پس از اعتراف به بزه ارتکابی ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد.



کشف پنج هزار عدد موادمحترقه در "مینودشت"



فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت استان گلستان از کشف 5000 هزار عدد مواد محترقه توسط مأموران پاسگاه "القجر" این شهر خبر داد.



سرهنگ محمد غفار پور گفت: مأموران پاسگاه القجر این شهرستان موفق شدند مردی را که اقدام به نگهداری و توزیع مواد محترقه در بین شهروندان می کرد را شناسایی و دستگیر کنند.



سرهنگ غفار پور با اشاره به کشف یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز از منزل وی گفت: متهم پس از دستگیری ضمن تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.