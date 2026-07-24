هلاکت یک نظامی صهیونیست بر اثر تیراندازی در کرانه باختری+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بر اثر تیراندازی در شهرک «حفات گلعاد» در نزدیکی روستای «تل» در جنوب غرب نابلس در کرانه باختری، یک نظامی اسرائیلی که نگهبان این شهرک بود، کشته شد و دست کم سه تن هم زخمی شدند.

روزنامه عبری اسرائیل هیوم و منابع رسانه ای فلسطینی هم اعلام کردند که یک جوان فلسطینی، سلاح را از نگهبان شهرک «حفات گلعاد» در شمال کرانه باختری ربود و به سمت شهرک نشینان تیراندازی کرد.





رسانه ها اعلام کردند که در این حادثه دست کم پنج تا شش شهرک نشین زخمی شدند که یکی از آنها افسر اسرائیلی است و حال یکی از زخمی‌ها هم وخیم گزارش شده است.

پس از این عملیات، ارتش رژیم صهیونیستی ورودی های شهر نابلس در کرانه باختری را بست و در حال اعزام نظامیان بیشتر به این شهر است. ارتش اشغالگر اعلام کرد که شهر نابلس و روستای تل را محاصره کرده است.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش اشغالگر برای انتقال مجروحان عملیات شهرک حفات گلعاد از بالگرد استفاده کرده است.





رئیس شورای شهرک نشینان در شمال کرانه باختری از ارتش اشغالگر خواست که پس از افزایش عملیات ضدصهیونیستی فلسطینی ها، اوضاع را در این منطقه کنترل کند.

پس از انجام این عملیات، شهرک نشینان صهیونیست به سمت فلسطینی ها در روستای تل تیراندازی کردند که طی آن چند نفر شهید یا زخمی شده اند.





بزالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل در واکنش به این عملیات گفت: از ارتش می‌خواهم با قدرت علیه هر روستای فلسطینی که عملیات از آن انجام می‌شود و روستاهای اطراف آن اقدام کند تا حاکمیت را اعمال کند. ساکنان شهرک حفات گلعاد محافظان دولت اسرائیل هستند و ما به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.