29 بهمن تبریز نقطه عطف تاریخ انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر ، مردم ایران در 17 دی ماه سال 56 شاهد مقاله ای توهین آمیز به ساحت مرجعیت در روزنامه اطلاعات تحت عنوان ایران واستعمار سرخ وسیاه "وبه قلم فردی با نام مستعار "رشیدی مطلق " بودند که احساسات عموم ملت ایران را بر انگیخت و در نتیجه مردم قم روز 19 دیماه با اعتصاب عمومی اقدام به اعتراض علنی علیه رژیم منحوس پهلوی کردند.

در این روز علاوه بر تعطیلی حوزه علمیه قم بازار قم نیز تعطیل شد و مردم با ریختن به خیابان ها خشم و انزجار خود را نسبت به این توطئه نظام طاغوتی نشان دادند.



با تیراندازی ماموران به سمت مردم معترض، قیام قم رنگ خون گرفت و با شهادت و مجروح شدن عده زیادی از مردم انقلابی قم قیام با زور اسلحه سرکوب شد.

اما این سرکوب و سرخوشی رژیم پهلوی از نتایج آن دیری نپائید چرا که با هماهنگی ایت الله قاضی طباطبایی و سید محسن موسوی تبریزی اعلامیه ای از روز 26 بهمن در سطح شهر تبریز توزیع شده بود که در آن عموم مردم برای شرکت در چهلم شهدای قم دعوت وبر تعطیلی بازار تبریز تأکید شده بود.

در این مدت عده ای از شهروندان تبریزی بدلیل توزیع اعلامیه از سوی ساواک و شهربانی بازداشت شدند .

خیل عظیمی از مردم تبریز در روز 29 بهمن سال 56 برای شرکت در مراسم چهلم شهدای قم که قرار بود از ساعت 10 تا 12 در محل مسجد قزللی بازار برپا شود حضور یافتند اما با حضور ماموران شهربانی و مانع شدن آنها کار به درگیری لفظی کشید و سرانجام با توهین یک افسر شهربانی به ساحت مکان مقدس مسجد ، یکی از جوانان حاضر در این تجمع به نام محمد تجلا 22 ساله سیلی بر صورت او نواخت و همین اقدام او باعث شد تا افسر شهربانی با اسلحه کمری خود سینه وی را نشانه رفته و ماشه را بچکاند.

صدای شلیک در مقابل مسجد پیچید و محمد تجلا نقش زمین شد ، مردم حاضر در مقابل مسجد که خونشان به جوش امده و غیرت دینی شان این توهین را بر نمی تافت با حمل پیکر شهید تجلا بر دستان خود و به درک واصل کردن آن افسر شهربانی وارد خیابان های شهر شدند.

خبر قیام مردم به دانشگاه تبریز رسید و دانشجویان نیز به صف تظاهر کنندگان پیوستند.

ساعتی از وقوع این حادثه نگذشته بود که شعارهای درود برخمینی درشهر طنین انداز شد و تظاهرکنندگان برسرراه خود ساختمان حزب رستاخیز ،مجسمه شاه ، سینماها، مشروب فروشی ها ، مراکز فساد و بانکها و موسسات وابسته به بهائیان را ویران کردند .

خشم مردم اما موجب خسارت به اموال مردم نشد و تنها اموال دولتی و اموال بهائیان مورد حمله قرار گرفت.

در ساعت 12 و 30 دقیقه آن روز در حالیکه تنها دو ساعت از قیام مردم گذشته بود شهر تبریز شاهد به آتش کشیده شدن بسیاری از اماکن دولتی بود و چهره شهر حالتی جنگ زده به خود گرفته بود که با فرمان مستقیم شاه به جمشید آموزگار نخست وزیر وقت ارتش با تانک در خیابان ها حضور یافت و اقدام به سرکوب شدید قیام مردم کرد.

شعارهای "ما این شاه را نمی خواهیم والسلام" و "وای اگر خمینی حکم جهادم دهد کس نتواند که جوابم دهد" در شهر تبریز متولد شد و امروز با گذشت 35 سال از آن روزها هنوز می توان طنین این شعارهای مردمی را از پس این سالها شنید.

سرکوب خشم مردم تا ساعت پنج بعد از ظهر ادامه یافت و در پایان روز یحیی لیقوانی رئیس ساواک شهر در گزارشی اعلام کرد: " 581 نفر دستگیر، 9 نفر كشته، 118 نفر زخمی، 3 دستگاه تانك، 2 سینما، یك هتل، كاخ جوانان، حزب رستاخیز و تعدادی اتومبیل شخصی و دولتی به آتش كشیده شد."

محمد ابراهیمی از بازاریان تبریز در یادآوری خاطرات آن روزها گفت: خروش و هیجان مردم در 29 بهمن به گونه ای بود که ارتش با تمام قوا در برابر آنها تاب مقاومت نداشت و تنها با زور گلوله و گاز اشک آور توانست در برابر مردم قد علم کند.

از تبعات این قیام برای برخی مسئولان برکناری رئیس شهربانی تبریز و استاندار آذربایجان شرقی بود.

این قیام نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی شد تا بزرگداشت چهلم شهدای ملت یکی پس از دیگری در سراسر کشور به وقوع بپیوندد و عمر رژیم منحوس پهلوی در کمتر از یک سال به پایان برسد.