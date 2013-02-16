برگزاری جشن ازدواج 200 زوج دانشجوی دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاري مهر، سید جواد طباطبایی دبیر جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیر کبیر افزود: در جشن 200 زوج دانشجو، مسئولان و روسای دانشکده‌ها و خانواده های دانشجویان هم حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: جشن از صبح آغاز مي شود و علاوه بر برنامه های شاد و مفرح، کلاس های آموزشی و مهارت های ازدواج هم برای این افراد برگزار خواهد شد.

به گفته وی این جشن با مشارکت شهرداری تهران، بنیاد امیرکبیر، معاونت فرهنگی متروی تهران و مدیریت برج میلاد برگزار خواهد شد.

طباطبایی تاکید کرد: با برگزاری جشن ازدواج دانشجویی در 6 اسفند ماه تا کنون 16 جشن توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده است.