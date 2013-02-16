  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

برگزاری جشن ازدواج 200 زوج دانشجوی دانشگاه امیرکبیر

برگزاری جشن ازدواج 200 زوج دانشجوی دانشگاه امیرکبیر

جشن ازدواج 200 زوج دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ششم اسفندماه در سالن همایش برج میلاد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، سید جواد طباطبایی دبیر جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیر کبیر افزود: در جشن 200 زوج دانشجو، مسئولان و روسای دانشکده‌ها و خانواده های دانشجویان هم حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: جشن از صبح آغاز مي شود و علاوه بر برنامه های شاد و مفرح، کلاس های آموزشی و مهارت های ازدواج هم برای این افراد برگزار خواهد شد.

به گفته وی این جشن با مشارکت شهرداری تهران، بنیاد امیرکبیر، معاونت فرهنگی متروی تهران و مدیریت برج میلاد برگزار خواهد شد.

طباطبایی تاکید کرد: با برگزاری جشن ازدواج دانشجویی در 6 اسفند ماه تا کنون 16 جشن توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده است.

کد مطلب 1816026

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