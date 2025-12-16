آغاز زندگی مشترک ۲۵۰ زوج دانشجو با مشارکت شهرداری منطقه ۶

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ تهران با اشاره به برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران اظهار کرد: این آئین عصر دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور مدیران شهرداری تهران و منطقه ۶، مسئولان دانشگاه تهران، نمایندگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و جمعی از اعضای هیأترئیسه دانشگاه برگزار شد.
وی افزود: در این مراسم، ۲۵۰ زوج دانشجو پس از برگزاری جشن و اجرای آئین عقد در پردیس مرکزی دانشگاه تهران، به برج میلاد تهران اعزام شدند و ضمن بازدید از این مجموعه ملی و فرهنگی، بدرقه شدند.
شهردار منطقه ۶ ادامه داد: زوجهای جوان پس از بازدید از برج میلاد، برای سفر زیارتی به مشهد مقدس و تشرف به حرم مطهر امام رضا (ع) عازم این سفر معنوی شدند تا آغاز زندگی مشترک خود را با یک برنامه فرهنگی و معنوی همراه کنند.
روحانی در پایان تأکید کرد: برگزاری چنین مراسمهایی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان، کاهش دغدغههای اولیه جوانان و حمایت از خانوادههای دانشجویی انجام میشود و این برنامه با همکاری دانشگاه تهران، شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۶ به مرحله اجرا رسیده است.
