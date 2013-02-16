به گزارش خبرنگار مهر، پس از به شهادت رسیدن سردار تهرانی مقدم، زمزمه‌هایی از ساخت آثار نمایشی درباره او به گوش می‌رسید تا جایی که رسانه‌ها از حضور بهروز افخمی به عنوان کارگردان سریال شهید تهرانی مقدم خبر داده بودند.

در دی ماه سال 1390 نیز داوود هاشمی تهیه‌کننده تلویزیون از انجام مرحله تحقیقات پیرامون زندگی شهید تهرانی‌مقدم در گروهی متشکل از او، بهروز و علیرضا افخمی، سیدمجید میرمیران و سردار یعقوب زهدی خبر داده بود.

وی در گفتگوی سال گذشته خود با مهر تأکید کرده بود: شهید تهرانی‌مقدم دوست بیست و پنج ساله من بود و این حقیر افتخار داشتم در دوران دفاع مقدس همسنگر او باشم و همین بارِِ تعهد و مسئولیت من را در ساخت سریالی وزین که تمامی ابعاد زندگی و مبارزات شهید تهرانی‌مقدم را در بربگیرد دو چندان می‌کند.

هاشمی آن زمان اعلام کرد هنوز هیچ کارگردانی برای ساخت این مجموعه انتخاب نشده و بهروز افخمی یکی از بهترین گزینه‌ها است.

علی دارابی معاون سیما در تازه‌ترین اظهارنظرش به خبرنگار مهر گفت: برخی از سریال‌های الف ویژه ما از جمله سریال شهید تهرانی‌مقدم در مرحله تحقیق و نگارش قرار دارند.

وی افزود: گروهی در شبکه سه مشغول انجام این مرحله از سریال هستند. به این دلیل که آثاری با پروداکشن فراوان و لوکیشن‌های زیاد، به ویژه در حوزه دفاع مقدس زمان پیش‌تولید طولانی‌تری نسبت به دیگر آثار می‌برد و تا به تولید رسیدن زمان فراوانی طی می‌شود.

معاون سیما همچنین درباره سریال شهید صیاد شیرازی اظهار کرد: این سریال را قرار بود دوستان در ارتش کلید بزنند. بنابراین شبکه یک پیگیر موضوع آن هست و در صورت مشارکت ارتش، سریال صیاد شیرازی نیز تولید می‌شود.