به گزارش خبرگزاری مهر، این سریال بلند با همکاری و حمایت‌های مادی و محتوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید خواهد شد و نگارش فیلمنامه آن به تاجبخش فنائیان محول شده است.

فنائیان در این خصوص اظهار کرد: تعداد قسمت‌های این مجموعه بین 30 تا 40 قسمت است و مراحل تحقیق و نگارش متن در حدود 18 ماه به طول خواهد انجامید. با توجه به ویژگی‌های شخصیتی این شهید بزرگوار همچنین حساسیت‌های شغلی و علمی او شناخت کمی از ابعاد شخصیت فردی و نظامی وی وجود دارد بنابراین در حال حاضر گروهی به سرپرستی اینجانب به طور همزمان کار تحقیق و پژوهش مجموعه را دنبال می‌کنند.

اکنون مرکز سیمافیلم در حال رایزنی با چند تن از کارگردان‌های مطرح کشور برای ساخت این اثر است که به محض قطعی شدن گزینه نهایی اعلام خواهد شد.

شهید حسن تهرانی مقدم از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و فرمانده جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که بر اثر انفجار در پادگان امیرالمؤمنین در شهرستان ملارد به همراه جمعی دیگر از پرسنل به شهادت رسید.

وی از فرماندهانی بود که از ابتدای شکل گیری سپاه به عضویت سپاه در آمده بود و در بنیان‌گذاری مجموعه‌های ادوات، توپخانه و موشکی سپاه و ایجاد یک قدرت بازدارنده برای نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش کلیدی و اساسی داشت و همچنین در هشت سال دفاع مقدس در میدان‌های نبرد حضور فعال و موثری داشت.

تهرانی‌مقدم در ابتدای جنگ در بخش تأسیس فرماندهی توپخانه سپاه و همچنین در تشکیل و بنیانگذاری فرماندهی موشکی حضوری قدرتمند داشت و ۲۵ سال از عمر خود را در ایجاد و توسعه این بخش از توان دفاعی قرار داده بود که مهم‌ترین دستاورد آن ساخت موشک شهاب 3 است.

به گزارش مهر، پیش از این اخباری مبنی بر نگارش و کارگردانی اثری درباره شهید تهرانی‌مقدم توسط بهروز افخمی در قالب سریالی به تهیه‌کنندگی داود هاشمی منتشر شده بود که با اعلام خبر بالا، آن پروژه منتفی به نظر می‌رسد.

هاشمی دی ماه 90 در گفتگو با مهر، از انجام مرحله تحقیقات این سریال در گروهی متشکل از بهروز و علیرضا افخمی، سیدمجید میرمیران و سردار یعقوب زهدی خبر داده بود. اثری که قرار بود در شبکه سه ساخته شود و بهروز افخمی جدی‌ترین گزینه‌ برای ساخت سریال بود.

یک سال بعد در بهمن 91 نیز علی دارابی معاون سیما درباره تکلیف سریال شهید تهرانی‌مقدم به مهر گفت: برخی از سریال‌های الف ویژه ما از جمله سریال شهید تهرانی‌مقدم در مرحله تحقیق و نگارش قرار دارند. گروهی در شبکه سه مشغول انجام این مرحله از سریال هستند. به این دلیل که آثاری با پروداکشن فراوان و لوکیشن‌های زیاد، به ویژه در حوزه دفاع مقدس زمان پیش‌تولید طولانی‌تری نسبت به دیگر آثار می‌برد و تا به تولید رسیدن زمان فراوانی طی می‌شود.

با این حال با وجود اعلام خبر بالا توسط سیما فیلم، به نظر می‌رسد یا زحمات گروهی که از آنها نام برده شد، به نتیجه نرسیده یا با موازی کاری به هدر خواهد رفت.