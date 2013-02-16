حفظ وحدت و پیروی از رهبری ضروری و باعث سرافرازی ملت ایران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در دیدار با مردم بخش موچش از توابع شهرستان کامیاران از شرکت گسترده مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن تقدیر کرد و اظهار داشت: این اقدام مردم ایران پاسخ روشنی به تهدیدهای جهانی و لبیک به ندای رهبری بود.

وی در ادامه با اشاره به ماه ربیع الاول، افزود: این میلاد با برکت سبب اتفاقات مهمی در ایران شده و از همه مهمتر قلب های همه مردم ایران را فتح کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به تحریم های گسترده از سوی غرب خودکفایی و دستیابی به بسیاری از تکنولوژی ها را موجب بی اثر شدن این تحریم ها دانست و ادامه داد: این تحریم ها بیشترین ضربه را به خود تحریم کنندگان زد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: رشد علمی ایران 11 برابر متوسط جهانی و پیشرفت های ایران در زمینه های هوا فضا، هسته ای، پزشکی، نانو و فضای سایبری علیرغم تحریم همه جانبه بی نظیر بوده است و همه اینها نشانه عنایت خدا به مردم ایران است.

وی جبران عقب ماندگی های طولانی ناشی از وجود حکومت های غیر مردمی در کشور را کاری بزرگ دانست و بیان کرد: ایمان و تقوای ملت ایران سبب نزول خیر و برکات از آسمان و زمین شده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان وحدت و یکدلی در بین مردم و مسئولان استان را خوب توصیف کرد و گفت: با وجود این اتحاد و یکدستگی که فضای مناسبی برای تلاش و کار بیشتر ایجاد کرده می توان مشکلات را حل کرد.