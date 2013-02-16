  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

بعد از فوتبال و کریکت:

یوسین بولت بسکتبال را هم امتحان کرد

یوسین بولت بسکتبال را هم امتحان کرد

یوسین بولت سریعترین دونده جهان که علاقه زیادی به امتحان کردن دیگر رشته های ورزشی دارد این بار در تیم ستارگان بسکتبال NBA به میدان رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بولت که در کنفرانس شرق بازی می کرد نتیجه را 58 به 38 به رقیب خود از کنفرانس شرق واگذار کرد. در این بازی بولت پنج شوت به سمت سبد داشت که تنها یکی از آنها به امتیاز بدل شد و او در 29 دقیقه ای که در میدان حضور داشت تنها 2 امتیاز برای تیمش کسب کرد.

دارنده مدال طلای 100 متر و 200 متر المپیک لندن بعد از باز در گفتگو با رویترز گفت: تیم کنفرانس غرب خیلی خوب بازی می‌کرد. آنها در کوارتر چهارم با 20 امتیاز اختلاف از ما پیش بودند. فکر می‌کنم این بازی نمایشی نبود و آنها کاملا بازی را جدی گرفته بودند. من مدت زیادی بود که بسکتبال بازی نکرده بودم اما از اینکه در این بازی نمایشی حضور داشتم واقعا لذت بردم.

اکنون می‌توانیم بسکتبال را به فوتبال و کریکت به عنوان رشته‌های ورزشی مورد علاقه بولت که آنها را امتحان کرده است، اضافه کنیم.

کد مطلب 1816529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها