یوسین بولت بسکتبال را هم امتحان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بولت که در کنفرانس شرق بازی می کرد نتیجه را 58 به 38 به رقیب خود از کنفرانس شرق واگذار کرد. در این بازی بولت پنج شوت به سمت سبد داشت که تنها یکی از آنها به امتیاز بدل شد و او در 29 دقیقه ای که در میدان حضور داشت تنها 2 امتیاز برای تیمش کسب کرد.

دارنده مدال طلای 100 متر و 200 متر المپیک لندن بعد از باز در گفتگو با رویترز گفت: تیم کنفرانس غرب خیلی خوب بازی می‌کرد. آنها در کوارتر چهارم با 20 امتیاز اختلاف از ما پیش بودند. فکر می‌کنم این بازی نمایشی نبود و آنها کاملا بازی را جدی گرفته بودند. من مدت زیادی بود که بسکتبال بازی نکرده بودم اما از اینکه در این بازی نمایشی حضور داشتم واقعا لذت بردم.

اکنون می‌توانیم بسکتبال را به فوتبال و کریکت به عنوان رشته‌های ورزشی مورد علاقه بولت که آنها را امتحان کرده است، اضافه کنیم.