به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری راشا تودی در حساب کاربری خود در ایکس به ترس و وحشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از رهبر انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد.

این خبرگزاری در این خصوص نوشت: تبلیغ انتخاباتی جدید نتانیاهو، (سید مجتبی) خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی ایران)، ممدانی (شهردار نیویورک)، اردوغان (رئیس جمهور ترکیه) و (شیخ نعیم) قاسم (دبیرکل حزب‌الله لبنان) را با این پیام گرد هم آورده است: آن‌ها می‌خواهند نتانیاهو شکست بخورد؛ نگذارید آن‌ها پیروز شوند.

این در حالی است که بیش از ۲ ماه تا زمان برگزاری انتخابات آتی کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی زمان مانده است و نتانیاهو به عنوان رئیس حزب لیکود می کوشد تا جایگاه تضعیف شده خود را در میان صهیونیست ها احیا کند.