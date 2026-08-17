زلزله شدید در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر امروز (دوشنبه) منطقه «فلورس» در اندونزی را لرزاند.

طبق اعلام سازمان زمین‌شناسی آلمان، این زلزله ساعت ۷:۴۶ به وقت محلی رخ داده و مرکز آن در عمق تقریبی ۱۰ کیلومتری زمین و در مختصات اولیه ۸.۵۷ درجه عرض جغرافیایی جنوبی و ۱۲۱.۵۵ درجه طول جغرافیایی شرقی بوده است.

این زلزله در شرایطی رخ داد که منطقه فلورس اندونزی هنوز در حال بازسازی خسارات ناشی از زلزله ۷.۷ ریشتری بود که دو روز قبل در سواحل این جزیره رخ داد و ده‌ها کشته برجای گذاشت.