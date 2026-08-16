توزیع یک هزار پرس غذای گرم در مناطق محروم اهواز از سوی یک گروه جهادی

امیرحسین سوخته زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های گروه جهادی همیاران ولایت خوزستان، اظهار کرد: این گروه قریب به ۱۰ سال با مشارکت جوانان و اقوام مختلف خوزستان در حوزههای مختلف مشغول فعالیت است.
هماهنگ کننده گروه جهادی همیاران ولایت خوزستان با اشاره به سابقه عملیاتی این گروه، عنوان کرد: در بحران های مختلف از زلزله کرمانشاه تا اندیکا و مسجدسلیمان حضور مستقیم داشته و به شهروندان کمک کرده ایم. همچنین در زمانهای آبگرفتگیها همواره پای کار و در کنار مردم هستیم.
وی ادامه داد: در آغاز سال تحصیلی نیز لوازمالتحریر، کیف و پوشاک دانشآموزان را تهیه، در مناطق عشایر و روستایی تا سطح شهر توزیع میکنیم.
هماهنگ کننده گروه جهادی همیاران ولایت خوزستان بیان کرد: تهیه و توزیع بستههای معیشتی و کالاهای اساسی در ایام نوروز و ماه رمضان از دیگر اقدامات این گروه جهادی است.
سوخته زاده با اشاره به اقدامات گروه در فصل تابستان، تصریح کرد: در این ایام، تأمین و تعمیر کولر برای خانوادههای بیبضاعت و کمبضاعت در دستور کار قرار می گیرد که در تابستان امسال ۷ عدد کولر تعمیر یا خریداری و اهدا شده است.
وی با بیان اینکه در طول سال چندین نوبت پخت غذای گرم انجام می دهیم، افزود: به مناسبت شهادت پیامبر اکرم (ص) نیز یک هزار پرس غذا طبخ و در مناطق محروم اهواز توزیع شد.
هماهنگ کننده گروه جهادی همیاران ولایت خوزستان به حضور گسترده در پروژههای خانهسازی و تعمیرات مسکن اشاره و عنوان کرد: فعالیتهای ما در زمینههای خانهسازی، ساختوساز و تعمیرات مسکن، از ایذه تا چذابه و حمیدیه، شوشتر، مسجدسلیمان و اهواز، شیبان و غیره گسترده شده و اقداماتی در سطح استان انجام داده ایم.
سوخته زاده افزود: همچنین در منطقه کوی سیاحی، کار برقی شامل تعویض کلید، پریز و موارد مشابه در حال انجام است که پیگیریهای لازم برای اتصال برق شهری آنها نیز صورت گرفته تا مشکل بیبرقی آنها برطرف شود.
وی بیان کرد: در حوزه درمان نیز اقداماتی داشته ایم به طور مثال اکنون یک خانم کم بضاعت باید جراحی گوش انجام دهند که پیگیری های لازم صورت گرفته و به زودی جراحی خواهند شد.
هماهنگ کننده گروه جهادی همیاران ولایت خوزستان با بیان اینکه در ایام اربعین فعالیت هایی توسط اعضای گروه انجام می شود، گفت: این ایام مستقیم در مواکب خدمت رسانی به زائران صورت گرفت. همچنین سال گذشته نهضت جمعآوری زباله در کشور عراق را راهاندازی کردیم که امسال شاهد بودیم اقدام ما به نوعی فرهنگ سازی شده و گروههای دیگر به این مساله ورود کردند.
سوخته زاده اظهار کرد: همچنین پویش جمعآوری وسایل مازاد خانوادهها را راه اندازی کرده ایم که آن ها را در اختیار خانوادههای نیازمند قرار می دهیم و این حرکت بسیار مثمر ثمر بوده است.
وی افزود: گاهی با کمک خیران، مبالغی جمعآوری میشود که تمامی هزینهکردها بهصورت مکتوب و مستند گزارش و ارائه میشود.
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