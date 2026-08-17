به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: به منظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای شرکتهای تولیدکننده و واردکننده فرآوردههای طبیعی و سنتی، مهلت انتقال IRC های قدیمی به سامانه جدید مدیریت پروانهها تا پایان روز ۳۰ شهریور سال جاری تمدید شده است.
وی افزود: شرکتهایی که تاکنون پروندههای خود را به سامانه جدید منتقل نکردهاند، باید در مهلت تعیینشده نسبت به ثبت آنها با عنوان «پرونده موجود» در سامانه مدیریت پروانهها اقدام کنند.
مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو تأکید کرد: سامانه قدیمی از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ از دسترس خارج خواهد شد و پس از پایان مهلت تعیینشده، امکان انتقال اطلاعات از سامانه قدیمی وجود نخواهد داشت.
شعیبی خاطرنشان کرد: شرکتهای تولیدکننده و واردکننده باید در مهلت مقرر نسبت به ثبت و انتقال پروندههای خود اقدام کنند تا در روند تولید و واردات فرآوردهها با مشکل مواجه نشوند.
مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو از شرکتها خواست فرآیند ثبت و انتقال پروندههای خود را در مهلت تعیینشده تکمیل کنند.
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