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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

فاطمه منصوری سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور شد

فاطمه منصوری سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حکمی «فاطمه منصوری» را به سمت «سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حکمی «فاطمه منصوری» را به سمت «سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور» منصوب کرد.

منصوری دانش آموخته مهندسی و سیاستگذاری است و سابقه معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و سنجش صلاحیت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت استانداری سمنان و مدیرکلی آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان سمنان را در کارنامه دارد.

پیش از این غلامحسین محمدی ریاست این سازمان را بر عهده داشت که هفته گذشته با حکم وزیر کار به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

کد مطلب 6918561

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