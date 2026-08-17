شمار قربانیان واژگونی شناور در زیمبابوه به ۸۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوری «سانا»، پلیس زیمبابوه در بیانیه‌ای تأکید کرد عملیات جست‌وجو و امدادرسانی در محل حادثه همچنان ادامه دارد تا سرنوشت دیگر قربانیانی که نامشان در فهرست مفقودان ثبت شده، مشخص شود.

طبق اطلاعات موجود، این آمار پس از کشف و بیرون کشیدن چهار پیکر دیگر از دریاچه در بعدازظهر روز یکشنبه اعلام شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، هنگام وقوع حادثه ۱۵۳ مسافر در این شناور حضور داشتند، در حالی که ظرفیت آن تنها ۹۰ نفر بوده است.

دریاچه کاریبا که در مرز شمالی زیمبابوه با زامبیا واقع شده است، از نظر حجم آب بزرگ‌ترین دریاچه مصنوعی جهان به شمار می‌رود و میان زیمبابوه و زامبیا مشترک است. طول این دریاچه بیش از ۲۰۰ کیلومتر است و پهنای آن در برخی مناطق به حدود ۴۰ کیلومتر می‌رسد.