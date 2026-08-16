به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا گفت که از دیدن عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان بسیار خوشحالم؛ آنها سرانجام توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند.

وی افزود: توافق دفاع مشترک مکه نشان‌دهنده نزدیک‌تر شدن کشورهای خاورمیانه است و بیانگر توانایی کشورها برای دفاع از خودشان است.

ترامپ در ادامه گفت: توافق میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، گامی جسورانه، بزرگ و مهم است.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که به وزیر دفاعش دستور داده است که حجم رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

ترامپ گفت: از رئیس‌جمهور کره جنوبی پرسیدم آیا مایل هستید به تلاش‌های ما برای خلع سلاح هسته‌ای ایران بپیوندید؛ پاسخ او «خیر» بود.