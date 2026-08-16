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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱

پاسخ منفی رئیس‌جمهور کره جنوبی به درخواست ترامپ درباره ایران

پاسخ منفی رئیس‌جمهور کره جنوبی به درخواست ترامپ درباره ایران

دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس‌جمهور کره جنوبی درخواست واشنگتن برای پیوستن سئول به تلاش‌ها با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا گفت که از دیدن عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان بسیار خوشحالم؛ آنها سرانجام توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند.

وی افزود: توافق دفاع مشترک مکه نشان‌دهنده نزدیک‌تر شدن کشورهای خاورمیانه است و بیانگر توانایی کشورها برای دفاع از خودشان است.

ترامپ در ادامه گفت: توافق میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، گامی جسورانه، بزرگ و مهم است.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که به وزیر دفاعش دستور داده است که حجم رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

ترامپ گفت: از رئیس‌جمهور کره جنوبی پرسیدم آیا مایل هستید به تلاش‌های ما برای خلع سلاح هسته‌ای ایران بپیوندید؛ پاسخ او «خیر» بود.

کد مطلب 6918664

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