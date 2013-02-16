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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۰۳

زمان بازی ذوب‌آهن - پرسپولیس مشخص شد/

برنامه هفته‌های بیست و هشتم تا سی‌ام لیگ برتر اعلام شد

برنامه هفته‌های بیست و هشتم تا سی‌ام لیگ برتر اعلام شد

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برنامه دیدارهای هفته‌های بیست و هشتم تا سی‌ام لیگ برتر و همچنین زمان دیدار ذوب‌آهن - پرسپولیس در مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان لیگ فدراسیون، دیدار حساس تیم‌های استقلال با تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و رقابتهای لیگ برتر، روز جمعه هجدهم اسفندماه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و بازی راه‌آهن با پرسپولیس در چارچوب دیدارهای همین هفته هم روز یکشنبه بیستم اسفندماه در این ورزشگاه برگزار خواهد شد.

برنامه کامل دیدارهای هفته‌های بیست و هشتم تا سی‌ام لیگ برتر و همچنین تک دیدار باقیمانده از مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:
هفته بیست و هشتم لیگ برتر:
پنجشنبه - 91/12/10
* پرسپولیس - سایپا البرز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

جمعه - 91/12/11
* فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پیکان تهران - راه‌آهن تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه پیکانشهر تهران
* ذوب‌آهن اصفهان - داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* ملوان بندر انزلی - مس کرمان، ساعت 16، ورزشگاه تختی انزلی
* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان

دوشنبه - 91/12/14
* گهر دورود - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی دورود
* تراکتورسازی تبریز - نفت تهران، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
* صبای قم - استقلال تهران، ساعت 17:25، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم

هفته بیست و نهم لیگ برتر:
جمعه - 91/12/18
* سپاهان اصفهان - صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
* سایپا البرز - ملوان بندرانزلی، ساعت 16، ورزشگاه انقلاب کرج
* داماش گیلان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه عضدی رشت
* مس کرمان - پیکان تهران، ساعت 16، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

یکشنبه - 91/12/20
* فولاد خوزستان - گهر دورود، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز
* نفت تهران - فجرسپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه دستگردی تهران
* آلومینیوم هرمزگان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
* راه‌آهن تهران - پرسپولیس، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

هفته سی‌ام لیگ برتر:
جمعه - 91/12/25
* فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه حافظیه شیراز
* ملوان بندرانزلی - راه‌آهن تهران، ساعت 16، ورزشگاه تختی انزلی
* پرسپولیس - مس کرمان، ساعت 17:35، ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه - 91/12/27
* گهر دورود - داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه تختی دورود
* نفت آبادان - سایپا البرز، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان
* ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران، ، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* صبای قم - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

دوشنبه - 91/12/28
* تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* نفت تهران - استقلال تهران، ساعت 17:35، ورزشگاه آزادی تهران

مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی:
سه‌شنبه - 91/12/15
* ذوب‌آهن اصفهان - پرسپولیس، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

کد مطلب 1816544

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