به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان لیگ فدراسیون، دیدار حساس تیم‌های استقلال با تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و رقابتهای لیگ برتر، روز جمعه هجدهم اسفندماه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و بازی راه‌آهن با پرسپولیس در چارچوب دیدارهای همین هفته هم روز یکشنبه بیستم اسفندماه در این ورزشگاه برگزار خواهد شد.

برنامه کامل دیدارهای هفته‌های بیست و هشتم تا سی‌ام لیگ برتر و همچنین تک دیدار باقیمانده از مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

هفته بیست و هشتم لیگ برتر:

پنجشنبه - 91/12/10

* پرسپولیس - سایپا البرز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

جمعه - 91/12/11

* فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان تهران - راه‌آهن تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه پیکانشهر تهران

* ذوب‌آهن اصفهان - داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* ملوان بندر انزلی - مس کرمان، ساعت 16، ورزشگاه تختی انزلی

* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان

دوشنبه - 91/12/14

* گهر دورود - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی دورود

* تراکتورسازی تبریز - نفت تهران، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

* صبای قم - استقلال تهران، ساعت 17:25، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم

هفته بیست و نهم لیگ برتر:

جمعه - 91/12/18

* سپاهان اصفهان - صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

* سایپا البرز - ملوان بندرانزلی، ساعت 16، ورزشگاه انقلاب کرج

* داماش گیلان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه عضدی رشت

* مس کرمان - پیکان تهران، ساعت 16، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

یکشنبه - 91/12/20

* فولاد خوزستان - گهر دورود، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز

* نفت تهران - فجرسپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه دستگردی تهران

* آلومینیوم هرمزگان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس

* راه‌آهن تهران - پرسپولیس، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

هفته سی‌ام لیگ برتر:

جمعه - 91/12/25

* فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ملوان بندرانزلی - راه‌آهن تهران، ساعت 16، ورزشگاه تختی انزلی

* پرسپولیس - مس کرمان، ساعت 17:35، ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه - 91/12/27

* گهر دورود - داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه تختی دورود

* نفت آبادان - سایپا البرز، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان

* ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران، ، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صبای قم - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

دوشنبه - 91/12/28

* تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* نفت تهران - استقلال تهران، ساعت 17:35، ورزشگاه آزادی تهران

مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی:

سه‌شنبه - 91/12/15

* ذوب‌آهن اصفهان - پرسپولیس، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان