زمان دیدارهای یک چهارم و نیمه نهایی جام حذفی تغییر کرد

مصطفی شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس 16 اسفند ماه سال جاری در ورزشگاه فولا شهر اصفهان به مصاف هم خواهند رفت و برنده این دیدار در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در 16 فروردین سال 92 مقابل تیم داماش بازی خواهد کرد.

وی در همین خصوص افزود: دیگر دیدار نیمه نهایی بین تیم های استقلال و سپاهان در تاریخ نهم فروردین سال 92 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

مسئول نقل و انتقالات سازمان لیگ در خصوص زمان فینال جام حذفی تاکید کرد: فینال جام حذفی در دهه اول اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییری در برنامه اعلام شده رقابت های لیگ برتر اعمال خواهد شد، تاکید کرد: تا هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ برتر طبق برنامه اعلام شده عمل می شود و برنامه بازی های هفته 27 تا 31 را نیز روز دوشنبه در اختیار باشگاه ها قرار داده ایم تا در خصوص آن نظر بدهند که اگر اتفاق خاصی نیفتد روز چهرشنبه آن را اعلام خواهیم کرد.