دادگاه تفهیم اتهام استاد بازداشت شده دانشگاه شریف به تعویق افتاد

دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری آخرین دادگاه تفهیم اتهام دکتر مجتبی عطاردی استاد بازداشت شده دانشگاه صنعتی شریف که قرار بود بهمن‌ماه آخرین دادگاه وی برگزار شود، گفت: دادگاه دکتر عطاردی برای چندمین بار به تعویق افتاد.

وی دلیل به تعویق افتادن دادگاه دکتر عطاردی را بهره برداری هر چه بیشتر از این موضوع که به موضوعی سیاسی تبديل شده عنوان کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: هنوز زمان برگزاری دادگاه اعلام نشده و دکتر عطاردی هم‌چنان در بازداشت خانگی و منتظر تشکیل دادگاه است.

به گزارش مهر، دکتر عطاردی دانشیار برق دانشگاه صنعتی شریف حدود یکسال پیش به دنبال خرید تجهیزات برای آزمایشگاه خود درآمریکا دستگیر شد این استاد دانشگاه صنعتی شریف در ماههای اخیر بازداشت خود 2 بار دچار سکته قلبی شده است و قرار بود اواخر بهمن ماه دادگاه وی برگزار شود تا حکم نهایی اعلام شود.