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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۸

از ابتدای سال

ایجاد1540 فرصت شغلی/ آمار بیکاری در دلیجان به کمتر از 4 درصد رسید

ایجاد1540 فرصت شغلی/ آمار بیکاری در دلیجان به کمتر از 4 درصد رسید

اراک – خبرگزاری مهر: فر ماندار شهرستان دلیجان گفت: میزان بیکاری در این شهرستان به کمتر از 4 درصد رسیده است که در سطح استان و کشور کم نظیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اکبری با اشاره به اشتغال ایجاد شده در راستای کاهش میزان بیکاری افزود: ازابتدای سال جاری تاکنون هزار و 540 شغل جدید درشهرستان دلیجان ایجادشده است.

وی اشتغال ایجاد شده را در بخش های صنایع، کشاورزی و دامداری، مسکن و گردشگری اعلام کرد و افزود: این در حالی است که میزان بیکاری در استان بالاتر از این رقم است.

اکبری سرمایه گذاری انجام شده برای ایجاد این میزان اشتغال را بیش از400 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: باید با تمام توان در بخش صنعت تلاش و کار شود به گونه ای که با رفع دغدغه ها ی صنعتگران عزیز و ایجاد بسترسازی مناسب به ویژه در زمینه زیرساختهای مورد نیاز صنعت شرایط مناسب و مطلوبی برای استمرار تولید و اشتغال در حد اعلای خود فراهم شود.

فرماندار دلیجان در پایان خاطرنشان کرد: امید آن است که تمامی دستگاه ها و بانک های عامل تلاش و همت خود را جهت جذب کامل اعتبارات در سال جاری انجام دهند.

 

کد مطلب 1817072

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