به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد رهدار روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید در زنجان، اظهار کرد: از زمان شهادت امام، ملت ایران، مسئولان و نیروهای نظامی مجموعه‌ای از مطالبات را در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی مطرح کرده‌اند که در رأس آنها مطالبه خون‌خواهی قرار دارد.

وی افزود: برخی جریان‌ها مفهوم انتقام و خون‌خواهی را به موضوعاتی همچون تقویت ایران، اخراج آمریکا از منطقه، نابودی اسرائیل، آزادسازی قدس و جلوگیری از اجرای طرح‌های دشمن در کشور تفسیر کرده‌اند، در حالی که این موارد اگرچه از مطالبات کشور محسوب می‌شوند، اما نباید با مفهوم خون‌خواهی یکسان تلقی شوند.

رهدار ادامه داد: خون‌خواهی در معنای خاص خود متوجه عاملان و مباشرانی است که در شهادت امام نقش داشته‌اند و این مطالبه نباید در میان سایر مطالبات سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای به حاشیه برود.

عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم با بیان اینکه دریافت غرامت، بازگرداندن اموال بلوکه‌شده ایران، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و پیگیری حقوق کشور نیز از مطالبات مهم ملی است، تصریح کرد: این مطالبات نباید جای مطالبه خون‌خواهی را بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: میزان اقتدار و قدرت لازم برای پیگیری سایر حقوق کشور، با نحوه مواجهه با مساله شهادت و پاسخ‌گویی به عاملان آن ارتباط دارد.

رهدار با اشاره به جایگاه رهبر شهید در ساختار دینی و سیاسی جمهوری اسلامی گفت: رهبر شهید صرفاً یک مسئول سیاسی یا مرجع دینی نبود، بلکه جایگاه ویژه‌ای در ساختار دینی و سیاسی کشور داشت و همین امر مسئولیت جامعه را در قبال این رخداد سنگین‌تر می‌کند.

مردم یکی از ارکان مهم مقاومت و امنیت کشور هستند

وی با تقدیر از حضور مردم در مراسم و تجمعات پس از شهادت رهبر، بیان کرد: حضور گسترده مردم و برگزاری مراسم و راهپیمایی‌ها نشان داد که جامعه در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی ایستادگی دارد.

عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم افزود: این حضور عمومی علاوه بر آثار سیاسی و اجتماعی، ظرفیت‌های جدیدی را در حوزه امنیت مردم‌پایه و پدافند غیرعامل نشان داده و می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری در برخی نظریه‌های مربوط به حکمرانی و نقش مردم باشد.

رهدار تأکید کرد: ظرفیت مردم بیش از حضور در خیابان‌ها، سر دادن شعار و به اهتزاز درآوردن پرچم‌هاست و باید درباره مأموریت و مسئولیت این حضور عمومی نیز اندیشید.

وی ادامه داد: نباید اجازه داد مطالبات جامعه به گونه‌ای تفسیر شود که با اراده عمومی فاصله داشته باشد و اختلاف‌نظر درباره شیوه پیگیری مطالبات نیز نباید موجب شود اصل مطالبه جامعه برای حفظ عزت، استقلال و پاسخ به تجاوز نادیده گرفته شود.

رهدار وحدت و وفاق ملی را نیازمند محور دانست و گفت: این محور باید اصول دینی، منافع ملی و جایگاه رهبری باشد، نه منافع یا خواسته‌های قدرت‌های خارجی.

وی با اشاره به تعبیر «ملت مبعوث‌شده» اظهار کرد: اگر جامعه خود را دارای یک مأموریت تاریخی و اجتماعی می‌داند، باید درباره این پرسش نیز بیندیشد که این مأموریت چیست و چه اقداماتی باید در بستر آن انجام شود.

عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه آثار مهمی داشته است، اما این ظرفیت باید به اقدامات سنجیده، مسئولانه و هدفمند در مسیر حفظ استقلال، عزت و منافع کشور تبدیل شود.

رهدار همچنین با اشاره به تجربه تاریخی ملت‌های منطقه، بر ضرورت جلوگیری از تکرار تجربه‌هایی تأکید کرد که در آنها فشار خارجی موجب محدود شدن استقلال سیاسی و اقتصادی کشورها شده است.

وی با قدردانی از حضور مردم در مراسم بزرگداشت چهلمین روز خاکسپاری امام شهید، ابراز امیدواری کرد جامعه با حفظ وحدت و انسجام، مسیر پیشرفت و تقویت اقتدار کشور را دنبال کند.