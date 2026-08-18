داودی: آلودگی میکروبی آب باینگان کاملاً منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمانشاه، رضا داودی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با ارائه گزارشی از وضعیت آب شرب باینگان، اظهار کرد: با توجه به اینکه آب یکی از مهمترین منابع مشترک مورد استفاده مردم است، بلافاصله پس از بروز علائم مسمومیت در میان شهروندان باینگان، منبع تأمین آب این شهر از مدار خارج شد.
وی افزود: بلافاصله نمونهبرداری از آب انجام گرفت و عملیات شستوشوی مخازن نیز در دستور کار قرار گرفت تا وضعیت شبکه آب شرب بهطور دقیق بررسی و از سلامت آن اطمینان حاصل شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به تأمین آب باینگان از یک منبع جدید گفت: یک چشمه در بالادست شهر برای تأمین آب وارد مدار شده و آب شرب باینگان قطع نیست و هماکنون شبکه آب این شهر برقرار است، هرچند در مقاطعی با مقداری کمبود آب مواجه هستیم.
وی درباره آبرسانی سیار در باینگان نیز گفت: شرکت آب و فاضلاب در حال حاضر آبرسانی سیار در این شهر ندارد و اقداماتی که در زمینه آبرسانی انجام میشود با همکاری بخشداری و شهرداری باینگان صورت میگیرد.
داودی در ادامه به آزمایشهای انجامشده روی نمونههای آب اشاره کرد و افزود: شرکت آب و فاضلاب از پیشرفتهترین آزمایشگاه کشور برخوردار است و دانشگاه علوم پزشکی نیز بر فرآیند آزمایشها نظارت داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس آزمایشهای انجامشده، آلودگی میکروبی آب باینگان بهطور کامل منتفی است و تمامی این آزمایشها نیز مطابق با استانداردهای جهانی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به بررسی میزان کلر موجود در شبکه آب باینگان خاطرنشان کرد: در بررسیهای صورتگرفته، باقیمانده کلر در تمام شبکه آب باینگان در سطح استاندارد قرار داشته است.
وی ادامه داد: وجود میزان استاندارد کلر باقیمانده در آب نشان میدهد شبکه آب پایدار است، چرا که اگر عامل میکروبی یا آلودگی ناشی از فاضلاب وارد شبکه آب شود، میزان کلر باقیمانده را به صفر میرساند.
داودی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ مستندی مبنی بر آلودگی آب باینگان به دست نیامده است، گفت: فرضیه آلودگی آب باینگان با فاضلاب بهطور قطعی رد میشود و حتی اگر آلودگی ویروسی وارد آب شده باشد، منشأ آن فاضلابی نخواهد بود.
وی اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده میتوان اعلام کرد که آب شرب باینگان سالم و پایدار است و در تأمین آب شرب این شهر مشکلی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تأکید کرد: اگر در روند بررسیها آلودگی وجود داشته باشد، آن را میپذیریم و به مردم اعلام خواهیم کرد، چرا که این شرکت خود را متعهد به تأمین آب شرب سالم و پایدار برای مردم میداند.
وی در ادامه درباره علت وارد مدار نشدن چاه حفرشده در باینگان نیز گفت: سیاست شرکت آب و فاضلاب این است که تا حد امکان از منابع آب زیرزمینی از جمله چاهها استفاده نکند تا ذخایر آب زیرزمینی حفظ شود.
داودی افزود: در حال حاضر از نظر فنی مشکلی برای وارد مدار شدن این چاه وجود ندارد و در صورت نیاز میتوان از ابتدای هفته آینده آن را وارد مدار بهرهبرداری کرد.
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