به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین کنگره سراسری ادبیات پایداری با حضور سرهنگ پاسدار حسن رسولی، معاون ادبیات و انتشارات بیناد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، احمد امیری خراسانی دبیر علمی این کنگره و محمدمهدی ابوالحسنی، دبیر اجرایی و مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کرمان صبح امروز یکشنبه 29 بهمن در محل ساختمان ستاد راهیان نور برگزار شد.

در این نشست خبری، سرهنگ پاسدار حسن رسولی در سخنانی با اشاره به آغاز روند تدوین و تالیف منابع درسی رشته دانشگاهی ادبیات پایداری گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چند سالی است که گروه پژوهشی ادبیات را راه‌اندازی کرده است و تاکنون این گروه موفق به انتشار 7 کتاب درسی و یک کتاب با موضوع چگونگی تالیف پایان‌نامه‌های دانشگاهی برای این رشته شده است.

وی همچنین به موضوع حمایت از پایان‌نامه‌های دانشگاهی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده، در صورتی که دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری پایان‌نامه خود را بر مبنای سوژه‌های مورد نیاز پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس تالیف کنند، صاحبان این پاپان‌نامه‌ها با معرفی به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح از مزایای کسر خدمت سربازی برخوردار خواهند شد.

رسولی افزود: موضوعات پژوهشی مورد نیاز پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس در قالب 200 موضوع تدوین شده و در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شده است.

معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همچنین از برنامه‌ریزی این نهاد برای ترجمه منابع درسی و مقالات کنگره ادبیات پایداری به زبان انگلیسی خبر داد.

رسولی همچنین گفت: با هماهنگی صورت پذیرفته با سازمان سنجش آموزش کشور، نام رشته ادبیات پایداری از سال آینده در دفترچه انتخاب رشته آزمون کاشناسی ارشد قرار می‌گیرد و تمام دانشگاه‌های کشور با اعلام ظرفیت پذیرش، می‌توانند برای ثبت نام از دانشجو در این رشته تحصیلی اقدام کنند.

همچنین در این نشست خبری، محمدمهدی ابولحسنی، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کرمان در سخنانی اظهار داشت: در کشور ما و در سال‌های اخیر نزدیک به 8 هزار عنوان کتاب با موضوع ادبیات پایداری منتشر شده است، اما این آثار تاکنون هرگز با نگاه آکادمیک مورد توجه قرار نگرفته‌اند و کنگره ادبیات پایداری تلاشی است برای ورود به حوزه نقد و نگاه علمی به ادبیات دفاع مقدس.

وی با اشاره به این کنگره افزود: جدای از دو روز ارائه مقاله در این کنگره، برنامه‌های نشست نقد کتاب، برپایی نمایشگاه کتاب و برگزاری نمایشگاه ویژه هنرهای تجسمی دفاع مقدس نیز در حاشیه چهارمین کنگره ادبیات پایداری تدارک دیده شده است.