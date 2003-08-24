ترور نافرجام آيت الله طباطبايي حكيم در نجف

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آيت الله سيد محمد سعيد طباطبايي حكيم عصر امروز در عملياتي تروريستي

مجروح شد.

در اين عمليات سه نفر از همراهان ايشان به شهادت رسيده و 10 نفر ديگرنيز مجروح شدند . محسن حكيم از اعضاي دفتر مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق اعلام كرد: يك بمب، امروز پس از خاتمه نمازظهر وعصر در پشت ديوار دفتر آيت الله سيد محمد سعيد طباطبايي الحكيم در نجف منفجر شد .

مشاور سياسي عبد العزيز حكيم عضو شوراي حكومت انتقالي عراق همچنين افزود : آيت الله طباطبايي حكيم بر اثر اين حادثه تنها جراحتهاي كمي برداشته است .

وي بازماندگان نظام سابق عراق را متهمين اصلي اين حادثه دانست و گفت : ياران صدام خواهان ايجاد تنش ميان شيعيان و اهل تسنن هستند .

محسن حكيم تاكيد كرد : ما نيروهاي ائتلاف را از نظر مقررات بين المللي مسئول امنيت در عراق مي دانيم .

