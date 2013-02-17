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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۴۲

محمدرضا خلعتبری:

حق پرسپولیس پیروزی بود

حق پرسپولیس پیروزی بود

مهاجم ملی‌پوش تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان این که پرسپولیس در دیدار برابر آنها بهتر بازی کرد، گفت: حق پرسپولیس در بازی با ما برد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خلعتبری در پایان دیدار عصر امروز یکشنبه پرسپولیس و سپاهان در جمع خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه آزادی گفت: ما مقابل آنها به نوعی غافلگیر شدیم. تصور نمی کردیم که در وقت‌های اضافی گل بخوریم. در واقع بازی را مساوی تمام شده می دانستیم که این اتفاق رخ نداد.

این بازیکن افزود: فوتبال همین است و پرسپولیس بهتر از ما بازی کرد. حق آنها برد بود و به این تیم تبریک می گویم. آنها در نیمه اول همه بهتر از ما بازی کردند. امروز سپاهان نتوانست بازی همیشگی خودش را ارایه کند و به همین خاطر هم هر 3 امتیاز را از دست دادیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این شکست سپاهان از استقلال و تراکتورسازی فاصله می گیرد، گفت: چنین اتفاقی رخ نداده است. هنوز هشت هفته تا پایان رقابت‌های لیگ برتر باقی مانده و فرصت زیادی برای جبران این باخت باقی مانده است. سپاهان تیمی است که در هفته‌ های پایانی خوب امتیاز جمع می کند.

وی در خصوص این که نکونام به دنبال بازگرداندن نویدکیا به تیم ملی است اظهار داشت: بعد از بازی ما با استقلال در اصفهان نکونام با نویدکیا صحبت کرد. با من هم در این باره مشورت کرد که گفتم محرم بازیکن خیلی موثری می تواند باشد و دیگر در جریان این موضوع قرار ندارم.

کد مطلب 2000160

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