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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

سلطان نزاده:

ذخیره سازی کامل کالاهای اساسی/ کمبودی در سطح بازار نخواهد بود

ذخیره سازی کامل کالاهای اساسی/ کمبودی در سطح بازار نخواهد بود

زاهدان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی صنعت، معدت و تجارت سیستان و بلوچستان از ذخیره سازی کالاهای اساسی و مصرفی مردم در استان خبر داد.

محمد رفیع سلطان نزاده به خبرنگار مهر افزود: اهم  کالاهای اساسی شامل  گوشت سفید و قرمز  و همچنین مرکبات در انبارها و سردخانه های استان ذخیره سازی شده است.

وی افزود: به منظور کنترل و عرضه مایحتاج عمومی نسبت به خریداری هزار تن میوه  شامل سیب و پرتقال از استان های اذربایجان و مازندارن توسط مباشران  تحت نظارت این سازمان خریداری و ذخیره سازی شده است.

سلطان زاده در خصوص توزیع گوشت سفید نیز گفت: در زمینه مرغ تولید داخلی و وارداتی نیز ذخیره مناسبی انجام شده و به علت افزایش قیمت مرغ در هفته های گذشته توزیع بیش از 300 تن گوشت سفید  در استان آغاز شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی صنعت، معدت و تجارت  استان ادامه داد: توزیع برنج  نیز در سطح بازار آغاز شده است و  توزیع گوشت قرمز وارداتی نیز بزودی آغاز خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر هیچ گونه کمبودی در سطح بازار مشاهده نمی شود.

کد مطلب 2000594

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