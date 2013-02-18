ذخیره سازی کامل کالاهای اساسی/ کمبودی در سطح بازار نخواهد بود

محمد رفیع سلطان نزاده به خبرنگار مهر افزود: اهم کالاهای اساسی شامل گوشت سفید و قرمز و همچنین مرکبات در انبارها و سردخانه های استان ذخیره سازی شده است.

وی افزود: به منظور کنترل و عرضه مایحتاج عمومی نسبت به خریداری هزار تن میوه شامل سیب و پرتقال از استان های اذربایجان و مازندارن توسط مباشران تحت نظارت این سازمان خریداری و ذخیره سازی شده است.

سلطان زاده در خصوص توزیع گوشت سفید نیز گفت: در زمینه مرغ تولید داخلی و وارداتی نیز ذخیره مناسبی انجام شده و به علت افزایش قیمت مرغ در هفته های گذشته توزیع بیش از 300 تن گوشت سفید در استان آغاز شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی صنعت، معدت و تجارت استان ادامه داد: توزیع برنج نیز در سطح بازار آغاز شده است و توزیع گوشت قرمز وارداتی نیز بزودی آغاز خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر هیچ گونه کمبودی در سطح بازار مشاهده نمی شود.