۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

دیپلمات غربی:

رفتار غرب در قبال سوریه متناقض است

وزیر اسبق امور خارجه جمهوری چک ضمن انتقاد از مواضع غرب درباره تحولات خاورمیانه به وجود گروههای تروریستی در این سوریه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، یان کاوان وزیر اسبق امور خارجه جمهوری چک از مواضع دوگانه غرب در قبال تحولات برخی کشورهای عربی و دیگر موضوعات خاورمیانه به شدت انتفاد کرد.

وی افزود: هرگز نمی توان بر آنچه در برخی از کشورهای عربی می گذرد، بهار عربی نام نهاد و مقایسه ای میان آن و بهار پراگ و دیگر تغییراتی که در اواخر دهه هشتاد در اروپایی شرقی رخ داد،  قائل شد.

کاوان بیان کرد: مخالفان سوری در اقلیت هستند و بیش از دوازده گروه افراطی و همسو با القاعده در سوریه وجود دارند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بحرین از نادیده گرفتن قیام مردم این کشور  از سوی غرب و سکوت آنها در قبال دخالت نظامی عربستان در بحرین و مشارکت در سرکوب تظاهرات مردمی در این کشور انتقاد کرد.

 وزیر اسبق امور خارجه جمهوری چک در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و گروه اخوان المسلمین این کشور رفتار آنها را متناقض و بر خلاف وعده ها توصیف کرد و افزود: اخوان المسلمین کاری برای فلسطینی ها نکرده است و هیچ همبستگی با مردم غزه نشان نمی دهند

