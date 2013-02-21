5+1 پیشنهاد جدی و قابل توجه برای ایران دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قدرتهای غربی آمادگی ارائه پیشنهادی "جدی و قابل توجه" را به ایران در مذاکرات هسته ای هفته آینده دارند. یک منبع آگاه با اعلام این مطلب به خبرگزاری رویترز گفت تلاش ها برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک در مورد برنامه هسته ای ایران همچنان ادامه دارد.

این منبع آگاه افزود: ما پیشنهادی را مطرح خواهیم کرد که معتقدیم قابل توجه و جدی است. به گفته وی پیشنهاد مذکور حاوی عناصر جدید و تعیین کننده ای در مذاکرات است.

این در حالی است که اعمال تحریم های شدید علیه ایران همزمان با برگزاری مذاکرات هسته ای اعضای گروه موسوم به 1+5 با این کشور، در تناقض آشکار با ادعاهایی است که از سوی آنها مطرح می شود.

این منبع آگاه در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد دولتهای غربی درصدد یافتن راهی دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ای ایران هستند، اما دولت این کشور نیز باید با اقداماتی عملی، صحت گفته هایش را به اثبات برساند.