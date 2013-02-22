نادیده گرفتن جنایات تروریستها در سوریه قابل توجیه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت امور خارجه سوریه در پی انفجارهای تروریستی دیروز دمشق با ارسال دو نامه به رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد: شهر دمشق روز پنجشنبه شاهد سلسله انفجارهای تروریستی بود که شدیدترین آنها در خیابان الثوره و در اطراف محله مسکونی المزرعه رخ داد و صدها نفر از جمله کودکان و دانش آموزان مدارس بر اثر آن شهید و زخمی شدند.

در این نامه ها آمده است: همزمان با این اقدامات تروریستی چندین ساختمان مسکونی نیز هدف خمپاره قرار گرفت و متحمل خسارتهای مادی شد. وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد: اعتبار جامعه جهانی امروز به محک گذاشته می شود و هر گونه نادیده گرفتن این اقدامات تروریستی از نظر اخلاقی و انسانی قابل توجیه نیست و به مثابه نادیده گرفتن رنج های قربانیان تروریسم و خانواده های آنها به شمار می رود.

در ادامه این نامه ها گفته شده است که نادیده گرفتن چنین جنایتی، بار دیگر بیانگر تعامل دوگانه شورای امنیت در قبال اقدامات تروریستی بین المللی است و همچنین گواه این مطلب است که برخی طرفهای منطقه ای و بین المللی به طور سازمان یافته در حوادث تروریستی که سوریه و شهروندان آن را هدف قرار داده است، دخیل هستند.

دمشق عصر روز گذشته شاهد انفجار مهیبی در مرکز این شهر بود که بر اثر آن بیش از 50 نفر از جمله کودکان و دانش آموزان کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند.