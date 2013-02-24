کمک 35 میلیون نظام مهندسی کردستان به موسسات خیریه/ 3700 مهندس عضو نظام هستند

محمد صدیق ثابتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جامعه مهندسی استان به عنوان قشر پر تلاش و دلسوز جامعه محسوب می شوند، گفت: توسعه همه جانبه استان و عمران و آبادانی آن همواره چشم انداز اصلی جامعه مهندسی بوده است و این صنف جدا از وظایف اصلی خود که اجرای مقررات ملی ساختمان و نظارت بر ساخت و سازها است هیچگاه خود را جدا از غم ها و شادی های جامعه ندانسته است.

وی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی و توسعه استان مهندسین کردستانی وظایف سنگین تری را نسبت به دیگر نقاط کشور دارند و این سازمان کوشیده است تا با تشکیل صندوق های حمایتی و عدم افزایش تعرفه ها و گوشزد کردن وضعیت عمرانی استان دین خود را به جامعه ادا کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی استان با دارا بودن نزدیک به سه هزار و 700 عضو که به عنوان قشر نخبه جامعه محسوب می شوند پتانسیل بسیاری مطلوبی برای توسعه استان تلقی می شوند که مسئولین باید از این پتانسیل استفاده کنند.

ثابتی با اعلام آمادگی سازمان در بخش های مختلف عمرانی و اجتماعی ادامه داد: متاسفانه سازمان با وجود متخصصین نخبه و کارآمد در امورات تصمیم گیری استان جایگاهی ندارد و در بیشتر کمیسیون ها و نشست های تصمیم گیرنده، سازمان فاقد حق رای است.

وی در ادامه به فعالیت های صورت گرفته توسط سازمان اشاره کرد و یادآور شد: تشکیل صندوق حمایت از اعضا برای اولین بار در کشور، حضور فعال در شورای مرکزی، امضای چندین تفاهم نامه با بانک ها و ادارات بیمه و دیگر ارگان ها، تلاش برای شفاف سازی فعالیت های سازمان و عدم افزایش تعرفه ها در سال 90 و تجلیل از شخصیت های فرهنگی و ادبی استان تنها گوشه ای از فعالیت های سازمان در چند سال اخیر است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان با بیان اینکه سازمان از هرگونه انتقاد و راهکاری در راستای خدمت بیشتر به شهروندان استقبال می کند، بیان کرد: تمامی تلاش و هدف سازمان در راستای رضایت و خدمت به شهروندان است.