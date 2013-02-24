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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۰۷

غیبی:

15 پایگاه راهنمایی مسافران نوروزی در اردبیل دائر می شود

15 پایگاه راهنمایی مسافران نوروزی در اردبیل دائر می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از ایجاد و راه اندازی 15 پایگاه راهنمابی مسافران نوروزی در سطح این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی عصر یکشنبه در پایان همایش توجیهی عوامل اجرایی طرح نوروزی 92 هلال احمر استان اردبیل اضافه کرد: سیزدهمین طرح نوروزی امسال از 25 اسفندماه آغاز و تا 14 فروردین سال آینده به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: علاوه بر پایگاه های راهنمایی 21 دستگاه چادر خیمه نماز و 300 راهنما با شعار "راهنمایان جوان، ایمنی و آرامش" در مبادی ورودی و خروجی شهرها آماده ارئه خدمات به مسافران خواهد بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یادآور شد: در این پایگاه ها ضمن راهنمایی مسافران نوروزی اقلام فرهنگی از فبیل بروشور، نقشه، کتابچه و سی دی های آموزشی توزیع خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری همایش توجیهی عوامل اجرایی طرح نوروزی 92 جمعیت هلال احمر متذکر شد: این همایش با هدف تامین آسایش مسافران، ترویج فرهنگ نوع دوستی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان برگزار شد.

غیبی با بیان اینکه در این همایش 300 نفر از عوامل اجرایی در قالب خواهران و برادران اعضا هلال احمر حضور داشتند، عنوان کرد: این افراد آموزشهای لازم را در خصوص نحوه ارائه خدمات به مسافران طی ایام نوروز کسب کردند.

کد مطلب 2005529

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